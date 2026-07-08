Ο Ερντογάν έκανε δώρο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ (και στον Μητσοτάκη) από ένα... περίστροφο και σφαίρες - Γιατί ο Στάρμερ το άφησε στην Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Περίστροφο

Ο Ερντογάν έκανε δώρο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ (και στον Μητσοτάκη) από ένα... περίστροφο και σφαίρες - Γιατί ο Στάρμερ το άφησε στην Τουρκία

Η επιλογή-έκπληξη εκ μέρους του Τούρκου προέδρου στους ηγέτες που φιλοξένησε στην Άγκυρα

Ο Ερντογάν έκανε δώρο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ (και στον Μητσοτάκη) από ένα... περίστροφο και σφαίρες - Γιατί ο Στάρμερ το άφησε στην Τουρκία
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Τα συμβολικά δώρα προς τους συμμετέχοντες μιας συνόδου ηγετών είναι κανόνας και αυτή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν ήταν εξαίρεση. Η επιλογή όμως του οικοδεσπότη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκαλεί έκπληξη.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφερε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του και ένα κουτί με (πραγματικές) σφαίρες, αναφέρει το Turkiye Today.

Την αποκάλυψη έκανε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Όπως είπε δεν μπόρεσε να φέρει το δικό του στη Βρετανία, γιατί η εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη.

Έτσι το περίστροφό του θα παραμένει στην Άγκυρα, προκειμένου να αποσυρθεί από την κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε παράσχει μια προσωπική επιστολή με την οποία αίρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία.

Και ο ίδιος ο Στάρμερ φέρεται να είπε ότι τα περίστροφα ήταν μια επιλογή-έκπληξη εκ μέρους του Τούρκου προέδρου.

Δεν είναι γνωστό εάν και άλλοι ηγέτες του ΝΑΤΟ αντιμετώπισαν παρόμοια εμπόδια.

Το άλλο δώρο προς τους ηγέτες ήταν περισσότερο συμβατικό. Επρόκειτο για το έργο «Η πολιτική του θάρρους: Ο Ερντογάν και η άνοδος της Τουρκίας» δεμένο με πολυτέλεια, αλλά και ένα σημειωματάριο και μια πένα με το όνομα κάθε ηγέτη.
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