Διώξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, βρέθηκαν 13 κάλυκες στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Άργος Καταδίωξη ΚΑΤ Αστυνομικοί Πυροβολισμοί

Διώξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, βρέθηκαν 13 κάλυκες στο σημείο

Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του νεαρού, νοσηλεύται στο ΚΑΤ

Διώξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος, βρέθηκαν 13 κάλυκες στο σημείο
Πάνος Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
315 ΣΧΟΛΙΑ
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν τον 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.


Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε εσπευσμένα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Θριάσειου Νοσοκομείου και στην συνέχεια στο ΚΑΤ.

Η καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε όταν δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, καθώς το όχημα που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του.

Η καταδίωξη διήρκεσε 35 λεπτά, κατά τα οποία οι αστυνομικοί πυροβόλησαν για να τον σταματήσουν. Ο 20χρονος τραυματίστηκε από δύο θραύσματα σφαιρών στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλυκες.

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Ο νεαρός μεταφέρθηκε από το Θριάσιο νοσοκομείο στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Πάνος Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
315 ΣΧΟΛΙΑ

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