Γκερσόν Γιαμπουσέλε: Η «αρκούδα που χορεύει» έρχεται να κάνει ακόμα πιο δυνατό τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς
Γκερσόν Γιαμπουσέλε: Η «αρκούδα που χορεύει» έρχεται να κάνει ακόμα πιο δυνατό τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς
Ο Παναθηναϊκός έφερε και πάλι στην Ευρώπη τον πάουερ φοργουορντ, που μπορεί να διαλύσει τη ρακέτα
Ο Παναθηναϊκός έκανε το ακατόρθωτο. Τουλάχιστον αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο.
Έπεισε έναν παίκτη, που η θέση του είναι στο NBA, πως το μέλλον του είναι στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στη Euroleague.
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε δεν φεύγει από τις ΗΠΑ επειδή δεν υπήρχε χώρος για αυτόν., Τουναντίον. Με εμπειρία 4 σεζόν στις κορυφαίες ομάδες της Λίγκας, ο 30χρονος Γάλλος διεθνής φάνταζε σίγουρος για κάποιο από τα ρόστερ της επόμενης χρονιάς.
Κι όμως. Ο Παναθηναϊκός δεν τον έπεισε μόνο οικονομικά. Του έδωσε κίνητρο. Όραμα. Του έδειξε πως στην Αθήνα και στα πράσινα θα είναι βασικός διεκδικητής του να γίνει και πάλι Πρωταθλητής Ευρώπης.
Όπως το 2023 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στον αλησμόνητο τελικό με τον Ολυμπιακό.
Η «αρκούδα που χορεύει» και ο δρόμος για την Κίνα
Ο Γιαμπουσέλε είναι 2.01μ και άνοιγμα χεριών στα 2.17μ. Το παρατσούκλι όμως που τον συνοδεύει φανερώνει τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Του βγήκε στα πρώτα χρόνια με τους Μπόστον Σέλτικς.
Η «αρκούδα που χορεύει». Ένας παίκτης με εντυπωσιακό μυϊκό σύστημα, που παλεύει για κάθε κατοχή και μπάλα. Παίκτης, που μπορεί να σκοράρει αλλά και να αποτελέσει τον τοίχο μπροστά στον αντίπαλο και το καλάθι.
Οι «Κέλτες» στα 21 του τον έκαναν draft πρώτου γύρου και μάλιστα πολύ ψηλά. Ο Γιαμπουσέλε είδε στη διαδικασία του 2016 να επιλέγεται στο Νο16.
Έπεισε έναν παίκτη, που η θέση του είναι στο NBA, πως το μέλλον του είναι στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στη Euroleague.
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε δεν φεύγει από τις ΗΠΑ επειδή δεν υπήρχε χώρος για αυτόν., Τουναντίον. Με εμπειρία 4 σεζόν στις κορυφαίες ομάδες της Λίγκας, ο 30χρονος Γάλλος διεθνής φάνταζε σίγουρος για κάποιο από τα ρόστερ της επόμενης χρονιάς.
Κι όμως. Ο Παναθηναϊκός δεν τον έπεισε μόνο οικονομικά. Του έδωσε κίνητρο. Όραμα. Του έδειξε πως στην Αθήνα και στα πράσινα θα είναι βασικός διεκδικητής του να γίνει και πάλι Πρωταθλητής Ευρώπης.
Όπως το 2023 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στον αλησμόνητο τελικό με τον Ολυμπιακό.
Η «αρκούδα που χορεύει» και ο δρόμος για την Κίνα
Ο Γιαμπουσέλε είναι 2.01μ και άνοιγμα χεριών στα 2.17μ. Το παρατσούκλι όμως που τον συνοδεύει φανερώνει τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Του βγήκε στα πρώτα χρόνια με τους Μπόστον Σέλτικς.
Η «αρκούδα που χορεύει». Ένας παίκτης με εντυπωσιακό μυϊκό σύστημα, που παλεύει για κάθε κατοχή και μπάλα. Παίκτης, που μπορεί να σκοράρει αλλά και να αποτελέσει τον τοίχο μπροστά στον αντίπαλο και το καλάθι.
Οι «Κέλτες» στα 21 του τον έκαναν draft πρώτου γύρου και μάλιστα πολύ ψηλά. Ο Γιαμπουσέλε είδε στη διαδικασία του 2016 να επιλέγεται στο Νο16.
Μέχρι να παίξει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, πρόλαβε να δει και την Κίνα. Μια σεζόν στη Σανγκάη με τους Σαρκς, του άνοιξε τους ορίζοντες και εκτός παρκέ.
Πρόλαβε να γράψει σε 43 ματς, κοντά στους 21 πόντους και 10 ριμπάουντ μέσο όρο.
Η επόμενη χρονιά τον βρήκε στο NBA. Η Βοστόνη έγινε το σπίτι του για τις επόμενες δύο σεζόν. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού εκεί,.
Επιστροφή στην Ευρώπη. Πρώτα στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν και μετά στη Ρεάλ. Ο τίτλος του Πρωταθλητή Ευρώπης το 2023 ήταν αυτό που του έλειπε.
Σε μια σεζόν, που στα πλέι οφ έγινε χαμός. Αλησμόνητος ο καυγάς στη σειρά της Ρεάλ με την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς.
Οι περισσότεροι λένε πως από εκείνο το σκηνικό και πέρα, άλλαξε και η εικόνα για το ποια ομάδα θα πήγαινε στο Final 4.
Ο Γιαμπουσέλε το 2023, αυτό που ήθελε το πήρε. Αν και ο Παναθηναϊκός του στέρησε το back to back την επόμενη χρονιά.
Η Λίγκα πέρα από τον Ατλαντικό τον περίμενε και πάλι για μια διετία. Αυτή τη φορά βρήκε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τουλάχιστον περισσότερο από την προηγούμενη θητεία του.
Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη και Σικάγο. Το βιογραφικό του γράφει και «NBA Champion». Μια και πέρασε το πρώτο μισό της ιστορικής για τους Νικς σεζόν 2025-26, στο Μεγάλο Μήλο.
Ο Γιαμπουσέλε συνδυάζει θέαμα και ουσία. Είναι παίκτης, που μπορεί να παίξει για τον προπονητή αλλά και να είναι ο σταρ.
Τα στοιχεία δηλαδή, που θέλει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαχρονικά στις ομάδες του.
Το κάρφωμα που έμεινε στην ιστορία
Ο Γιαμπουσέλε πάντως πριν ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του στο NBA, είχε φροντίσει να κάνει δήλωση μέσα στο παρκέ. Το κάρφωμα είναι το πιο εντυπωσιακό δίποντο στο μπάσκετ και αρκετά έχουν μείνει στην ιστορία.
Ένα από αυτά δικό του. Όταν ισοπέδωσε ουσιαστικά τον Λεμπρον Τζέιμς στο Γαλλία-ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς του 2024 στο Παρίσι.
Ήταν όλο το σκηνικό. Η πόλη. Ο αγώνας. Η διοργάνωση. Αλλά πάνω απ' όλα ο αντίπαλος. Όχι απλά οι ΗΠΑ αλλά ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών.
Ένας από τους λίγους που ίσως μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση με τον Μάικλ Τζόρνταν.
Αυτόν είχε κάνει πόστερ ο Γιαμπουσέλε.
Πρόλαβε να γράψει σε 43 ματς, κοντά στους 21 πόντους και 10 ριμπάουντ μέσο όρο.
Η επόμενη χρονιά τον βρήκε στο NBA. Η Βοστόνη έγινε το σπίτι του για τις επόμενες δύο σεζόν. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού εκεί,.
Επιστροφή στην Ευρώπη. Πρώτα στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν και μετά στη Ρεάλ. Ο τίτλος του Πρωταθλητή Ευρώπης το 2023 ήταν αυτό που του έλειπε.
Σε μια σεζόν, που στα πλέι οφ έγινε χαμός. Αλησμόνητος ο καυγάς στη σειρά της Ρεάλ με την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς.
Οι περισσότεροι λένε πως από εκείνο το σκηνικό και πέρα, άλλαξε και η εικόνα για το ποια ομάδα θα πήγαινε στο Final 4.
Ο Γιαμπουσέλε το 2023, αυτό που ήθελε το πήρε. Αν και ο Παναθηναϊκός του στέρησε το back to back την επόμενη χρονιά.
Η Λίγκα πέρα από τον Ατλαντικό τον περίμενε και πάλι για μια διετία. Αυτή τη φορά βρήκε πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τουλάχιστον περισσότερο από την προηγούμενη θητεία του.
Φιλαδέλφεια, Νέα Υόρκη και Σικάγο. Το βιογραφικό του γράφει και «NBA Champion». Μια και πέρασε το πρώτο μισό της ιστορικής για τους Νικς σεζόν 2025-26, στο Μεγάλο Μήλο.
Ο Γιαμπουσέλε συνδυάζει θέαμα και ουσία. Είναι παίκτης, που μπορεί να παίξει για τον προπονητή αλλά και να είναι ο σταρ.
Τα στοιχεία δηλαδή, που θέλει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς διαχρονικά στις ομάδες του.
Το κάρφωμα που έμεινε στην ιστορία
Ο Γιαμπουσέλε πάντως πριν ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του στο NBA, είχε φροντίσει να κάνει δήλωση μέσα στο παρκέ. Το κάρφωμα είναι το πιο εντυπωσιακό δίποντο στο μπάσκετ και αρκετά έχουν μείνει στην ιστορία.
Ένα από αυτά δικό του. Όταν ισοπέδωσε ουσιαστικά τον Λεμπρον Τζέιμς στο Γαλλία-ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς του 2024 στο Παρίσι.
Ήταν όλο το σκηνικό. Η πόλη. Ο αγώνας. Η διοργάνωση. Αλλά πάνω απ' όλα ο αντίπαλος. Όχι απλά οι ΗΠΑ αλλά ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών.
Ένας από τους λίγους που ίσως μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση με τον Μάικλ Τζόρνταν.
Αυτόν είχε κάνει πόστερ ο Γιαμπουσέλε.
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