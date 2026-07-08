Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τις διακοπές της: Μια γεύση από καλοκαιράκι, γράφει
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απολαμβάνει τις διακοπές της: Μια γεύση από καλοκαιράκι, γράφει
Να περνάτε υπέροχα με τους ανθρώπους που αγαπάτε, πρόσθεσε η παρουσιάστρια, απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους
Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, δείχνοντας παράλληλα εικόνες στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Στο φωτογραφικό της άλμπουμ που μοιράστηκε μέσα από το Instagtram, η παρουσιάστρια απαθανατίζεται στην παραλία και στα σοκάκια του νησιού, στο οποίο βρέθηκε, μόνη της, αλλά και με τα παιδιά της. Αποτύπωσε επίσης φαγητά που γεύτηκε και τα μέρη που επισκέφτηκε. «Μια γεύση από καλοκαιράκι. Να περνάτε υπέροχα με τους ανθρώπους που αγαπάτε», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Στο φωτογραφικό της άλμπουμ που μοιράστηκε μέσα από το Instagtram, η παρουσιάστρια απαθανατίζεται στην παραλία και στα σοκάκια του νησιού, στο οποίο βρέθηκε, μόνη της, αλλά και με τα παιδιά της. Αποτύπωσε επίσης φαγητά που γεύτηκε και τα μέρη που επισκέφτηκε. «Μια γεύση από καλοκαιράκι. Να περνάτε υπέροχα με τους ανθρώπους που αγαπάτε», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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