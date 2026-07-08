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Ανησυχία στην Αγγλία για τις καιρικές συνθήκες, πριν τον αγώνα με τη Νορβηγία
Ανησυχία στην Αγγλία για τις καιρικές συνθήκες, πριν τον αγώνα με τη Νορβηγία
Οι προβλέψεις πριν τη σέντρα του προημιτελικού έχουν δημιουργήσει άγχος στους Άγγλους για το τι θα γίνει
Πρώτο θέμα στην Αγγλία δεν είναι κάτι άλλο. Κι όμως. Ακόμα και μπροστά σε πολιτικές εξελίξεις, η πιθανότητα, η εθνική ομάδα να κατακτήσει το Μουντιάλ, ξεπερνά οτιδήποτε άλλο.
Τα «λιοντάρια» παίζουν προημιτελικό με τη Νορβηγία τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μαϊάμι.
Αν κερδίσουν, θα βρεθούν ένα βήμα από τον τελικό, με το νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Ένας ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία ιντριγκάρει.
Πρώτο θέμα η εθνική ομάδα στην Αγγλία και φυσικά όλα συμβαίνουν πριν τη σέντρα.
Αυτό που συζητιέται πλέον στο Νησί, είναι τι θα γίνει με τις καιρικές συνθήκες πριν τη σέντρα.
Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για σοβαρές πιθανότητες για καταιγίδες. Αν είναι ισχυρές, αναφέρει η Daily Mail, δε θα πρέπει να αποκλειστεί, να υπάρξει καθυστέρηση στη σέντρα του αγώνα.
Όπως είχε συμβεί και πριν την έναρξη του ματς της Αγγλίας με το Μεξικό.
Υπάρχουν και κάποιες αναφορές (μάλλον υπερβολικές), που κάνουν λόγο ακόμα και για πιθανότητα αναβολής. Δε φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα.
Όλα αυτά, βέβαια, δείχνουν πως στην Αγγλία το θέμα συζήτησης είναι ένα. Τι θα κάνει η ομάδα του Τούχελ και ενώ βρίσκεται τόσο κοντά σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα «λιοντάρια» παίζουν προημιτελικό με τη Νορβηγία τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μαϊάμι.
Αν κερδίσουν, θα βρεθούν ένα βήμα από τον τελικό, με το νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Ένας ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία ιντριγκάρει.
Πρώτο θέμα η εθνική ομάδα στην Αγγλία και φυσικά όλα συμβαίνουν πριν τη σέντρα.
Αυτό που συζητιέται πλέον στο Νησί, είναι τι θα γίνει με τις καιρικές συνθήκες πριν τη σέντρα.
Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για σοβαρές πιθανότητες για καταιγίδες. Αν είναι ισχυρές, αναφέρει η Daily Mail, δε θα πρέπει να αποκλειστεί, να υπάρξει καθυστέρηση στη σέντρα του αγώνα.
Όπως είχε συμβεί και πριν την έναρξη του ματς της Αγγλίας με το Μεξικό.
Υπάρχουν και κάποιες αναφορές (μάλλον υπερβολικές), που κάνουν λόγο ακόμα και για πιθανότητα αναβολής. Δε φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα.
Όλα αυτά, βέβαια, δείχνουν πως στην Αγγλία το θέμα συζήτησης είναι ένα. Τι θα κάνει η ομάδα του Τούχελ και ενώ βρίσκεται τόσο κοντά σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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