«Δεν έχασα το πέναλτι με την Κόστα Ρίκα, το έπιασε ο Νάβας» - Τι είπαν στο protothema Γκέκας και Φραγκολιάς για το Μουντιάλ και η βόμβα Γιαμπουσέλε στον Παναθηναϊκό

Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος, Γιαννίκος Δούσκας πιστοί στο ραντεβού τους κάθε μέρα 14:00 με 16:00

Φάνης Γκέκας,



Το Μουντιάλ και οι μεταγραφές μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στη σημερινή εκπομπή του protothema με τους Χαράλαμπο Σαραντινάκη, Ηλία Βλάχο, Γιαννίκο Δούσκα και Δημήτρη Τυχάλα να σχολιάζουν την τεράστια ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο και την κουβέντα για την διαιτησία.







Δείτε την ολόκληρη την εκπομπή στο youtube:









Ο Δημήτρης Τυχάλας ως απεσταλμένος στην παρουσίαση της νέας φανέλας του Ολυμπιακού μας μετέφερε όλο το κλίμα από την ερυθρόλευκη εκδήλωση, ενώ οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι μας επιφύλασσαν και ως έκπληξη την επισημοποίηση της μεταγραφής του Μοντέρο από την Βαλένθια.



Ο Κώστας Φραγκολιάς δήλωσε από την αρχή με το μπλουζάκι που φορούσε.... Argentina fan, όμως αποθέωσε τη Νορβηγία και τον Χάαλαντ.



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Αν και οπαδός της Αργεντινής δε δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια της Αλμπισελέστε: «Το βλέπω δύσκολο να το σηκώνει ξανά η Αργεντινή».



Τέλος μίλησε για τη συμμετοχή του σε φιλανθρωπικό αγώνα δίπλα σε Ριβάλντο και Τζιοβάνι όταν αυτοί αγωνίζονταν στον Ολυμπιακό.



Ο πιο εκλεκτός καλεσμένος μας ήταν ο Φάνης Γκέκας, ο οποίος μας μίλησε για την εμπειρία του αγωνιζόμενος σε δύο Μουντιάλ, το 2010 και 2014.



Κώστας Φραγκολιάς και Λάκης Γαβαλάς ήταν οι εκλεκτοί καλεσμένοι της εκπομπής Protothem sports που σας κρατά καθημερινά συντροφιά 14:00 με 16:00 το μεσημέρι.Το Μουντιάλ και οι μεταγραφές μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στη σημερινή εκπομπή του protothema με τους Χαράλαμπο Σαραντινάκη, Ηλία Βλάχο, Γιαννίκο Δούσκα και Δημήτρη Τυχάλα να σχολιάζουν την τεράστια ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο και την κουβέντα για την διαιτησία.Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έσκασε και το θέμα Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος υπέγραψε και επίσημα στον Παναθηναϊκό, με τον Γιώργο Κούβαρη να μας ενημερώνει για όλες τις λεπτομέρειες του deal.Ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε τη δικιά του στιλιστική νότα σχολιάζοντας παρέα με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη τις εμφανίσεις των ομάδων του Μουντιάλ, ενώ υποστήριξε με τον δικό του μοναδικό τρόπο ότι ο Λιονέλ Μέσι είναι ο πιο όμορφος παίκτης στη διοργάνωση.Ο Δημήτρης Τυχάλας ως απεσταλμένος στην παρουσίαση της νέας φανέλας του Ολυμπιακού μας μετέφερε όλο το κλίμα από την ερυθρόλευκη εκδήλωση, ενώ οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι μας επιφύλασσαν και ως έκπληξη την επισημοποίηση της μεταγραφής του Μοντέρο από την Βαλένθια.Ο Κώστας Φραγκολιάς δήλωσε από την αρχή με το μπλουζάκι που φορούσε.... Argentina fan, όμως αποθέωσε τη Νορβηγία και τον Χάαλαντ.Επίσης βλέπει με καλό μάτι τις αλλαγές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αναφέροντας ότι απολαμβάνει κάθε αγώνα σε αυτό το Μουντιάλ.Αν και οπαδός της Αργεντινής δε δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια της Αλμπισελέστε: «Το βλέπω δύσκολο να το σηκώνει ξανά η Αργεντινή».Τέλος μίλησε για τη συμμετοχή του σε φιλανθρωπικό αγώνα δίπλα σε Ριβάλντο και Τζιοβάνι όταν αυτοί αγωνίζονταν στον Ολυμπιακό.Ο πιο εκλεκτός καλεσμένος μας ήταν ο Φάνης Γκέκας, ο οποίος μας μίλησε για την εμπειρία του αγωνιζόμενος σε δύο Μουντιάλ, το 2010 και 2014.

Επιπλέον υποστήριξε ότι το Αργεντινή-Αίγυπτος ήταν ένα από τα καλύτερα ματς στην ιστορία των Μουντιάλ, δηλώνοντας ενθουσιασμένος με τον 39χρονο Λιονέλ Μέσι να κάνει θαύματα στο χορτάρι.



«Ήταν από τα καλύτερα ματς στην ιστορία του Μουντιάλ».



Για τη μάχη των σκόρερ στη διοργάνωση είπε: «Είναι φοβερή η μάχη και το παράξενο είναι ότι μόνο ο Χάαλαντ από αυτούς που το διεκδικούν είναι καθαρός φορ, θα γίνει μάχη μέχρι τέλους. Αυτό που κάνει ο Χάαλαντ είναι απίστευτο, μπορεί να πίνει καφέ 90 λεπτά και ξαφνικά να βάλει δύο γκολ».



Για την κατάσταση του Παναθηναϊκού και τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών δήλωσε: «Η ομάδα θα πρέπει να κάνει μεταγραφές και να εμπιστεύεται τους προπονητές, όχι να αλλάζει συνέχεια προπονητές».



Για την ευκαιρία της ζωής του και το καλύτερο γκολ του: «Η ευκαιρία ήταν μια με την Μπάγερν, όταν έπαιζα στην Μπόχουμ, αν το έβαζα η ομάδα θα έμενε στην κατηγορία. Δε θα πω το πέναλτι με την Κόστα Ρίκα, γιατί εκεί δεν το έχασα, το έπιασε ο Νάβας.



«Όσον αφορά τα γκολ δε θα πω ένα, θα είναι σαν να αδικώ τα 229 γκολ που έχω πετύχει».



Πιστοί στο ραντεβού τους οι ρεπόρτερ Κώστας Κετσετζόγλου, Παντελής Διαμαντόπουλος, Γιάννης Σερέτης, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, Φώτης Πλιάκος και Γιώργος Κούβαρης μετέφεραν τις τελευταίες εξελίξεις από ποδόσφαιρο και μπάσκετ.