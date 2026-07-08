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Κριστρούν Φροσταντότιρ: Η πρωθυπουργός της Ισλανδίας που τράβηξε τα βλέμματα στη Σύνοδο της Άγκυρας: Από την Morgan Stanley στην πολιτική
Κριστρούν Φροσταντότιρ: Η πρωθυπουργός της Ισλανδίας που τράβηξε τα βλέμματα στη Σύνοδο της Άγκυρας: Από την Morgan Stanley στην πολιτική
Εκλέχθηκε το 2024 ως ηγέτιδα της Ισλανδίας, σε ηλικία 36 ετών και μέχρι τον περασμένο Μάρτιο κατείχε τον τίτλο της νεότερης ηγέτιδας του κόσμου
Τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας είναι στραμμένα στην Άγκυρα όπου διεξάγεται αυτό το διήμερο η Σύνοδος του ΝΑΤΟ με τους ηγέτες της Συμμαχίας να συμμετέχουν σε αυτή. Κατά την χθεσινή (07/07), πρώτη μέρα της Συνόδου, ο Τούρκος Προέδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε στο Λευκό Παλάτι τους 32 ηγέτες.
Την προσοχή τράβηξε μια νεαρή παρουσία η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή αν και βρίσκεται ήδη δύο χρόνια στην εξουσία. Ο λόγος για την πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.
Στην επαγγελματική της πορεία, εργάστηκε ως δημοσιογράφος για την οικονομική εφημερίδα Viðskiptablaðið, απασχολήθηκε στο τμήμα ανάλυσης της Arion Bank και υπήρξε ειδική αναλύτρια στη Morgan Stanley, αρχικά στη Νέα Υόρκη και αργότερα στο Λονδίνο. Το 2017 διετέλεσε κύρια οικονομολόγος στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ισλανδίας, ενώ το 2018 ανέλαβε την ίδια θέση στην τράπεζα Kvika, όπου παρέμεινε μέχρι το 2021.
Η πολιτική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2021, όταν υπέβαλε υποψηφιότητα με τη λίστα της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας και εξελέγη μέλος του Althing (του ισλανδικού κοινοβουλίου) για την εκλογική περιφέρεια του Νότιου Ρέικιαβικ. Πριν γίνει πρωθυπουργός, συμμετείχε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού μεταξύ 2021 και 2024, ενώ το 2023 είχε και μια σύντομη θητεία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Εμπορίου. Τον Αύγουστο του 2022 ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του κόμματος και εξελέγη χωρίς αντίπαλο στο συνέδριο του Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας το 94% των ψήφων.
Στις πρόωρες εκλογές του 2024, οδήγησε το κόμμα της στην κάλπη εξασφαλίζοντας το 20,8% των ψήφων και 15 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η ίδια εξελέγη αυτή τη φορά στην περιφέρεια του Βόρειου Ρέικιαβικ. Στις 4 Δεκεμβρίου ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με το κόμμα Viðreisn και το Λαϊκό Κόμμα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν δεκαεπτά ημέρες αργότερα με τον διορισμό της ως πρωθυπουργού μαζί με το υπουργικό της συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2025, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Τραμπ και ζήτησε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Την προσοχή τράβηξε μια νεαρή παρουσία η οποία δεν είναι ευρέως γνωστή αν και βρίσκεται ήδη δύο χρόνια στην εξουσία. Ο λόγος για την πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κριστρούν Φροσταντότιρ.
Η Κριστρούν Φροσταντότιρ εκλέχθηκε το 2024 ως ηγέτιδα της Ισλανδίας, σε ηλικία 36 ετών και μέχρι τον περασμένο Μάρτιο κατείχε τον τίτλο της νεότερης ηγέτιδας του κόσμου. Τότε, την έστειλε στη δεύτερη θέση της λίστας, ο 36χρονος νέος πρωθυπουργός του Νεπάλ, Balendra Shah, ο οποίος γεννήθηκε λίγους μήνες μετά την Ισλανδή ομόλογό του.
🇮🇸🇹🇷 38-letnia premier Islandii Kristrún Frostadóttir oszołomiona osmańskim powitaniem gości na szczyt #NATO ❗ pic.twitter.com/zc40xl6tMU— Rob Ptaszewski (@Rob_Ptaszewski) July 8, 2026
Ποια είναι η Kristrún FrostadóttirΗ Κριστρούν Φροσταντότιρ (γεννημένη στις 12 Μαΐου 1988) είναι Ισλανδή πολιτικός και οικονομολόγος, η οποία υπηρετεί ως πρωθυπουργός της Ισλανδίας από τον Δεκέμβριο του 2024 και είναι η τρέχουσα αρχηγός της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας. Γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ, με γονείς τον εθνογράφο Frosti Fífill Jóhannsson και την ιατρό Steinunn Guðný H. Jónsdóttir. Αφού αποφοίτησε από το Κολλέγιο του Ρέικιαβικ (Reykjavik Junior College), απέκτησε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας, μεταπτυχιακό στις διεθνείς σπουδές από το Yale Jackson School of Global Affairs και μεταπτυχιακό στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.
İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. pic.twitter.com/RaCQXpQvJk— BBO Sports (@bbosports) July 8, 2026
Στην επαγγελματική της πορεία, εργάστηκε ως δημοσιογράφος για την οικονομική εφημερίδα Viðskiptablaðið, απασχολήθηκε στο τμήμα ανάλυσης της Arion Bank και υπήρξε ειδική αναλύτρια στη Morgan Stanley, αρχικά στη Νέα Υόρκη και αργότερα στο Λονδίνο. Το 2017 διετέλεσε κύρια οικονομολόγος στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ισλανδίας, ενώ το 2018 ανέλαβε την ίδια θέση στην τράπεζα Kvika, όπου παρέμεινε μέχρι το 2021.
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Η πολιτική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2021, όταν υπέβαλε υποψηφιότητα με τη λίστα της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας και εξελέγη μέλος του Althing (του ισλανδικού κοινοβουλίου) για την εκλογική περιφέρεια του Νότιου Ρέικιαβικ. Πριν γίνει πρωθυπουργός, συμμετείχε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού μεταξύ 2021 και 2024, ενώ το 2023 είχε και μια σύντομη θητεία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Εμπορίου. Τον Αύγουστο του 2022 ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την ηγεσία του κόμματος και εξελέγη χωρίς αντίπαλο στο συνέδριο του Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας το 94% των ψήφων.
Στις πρόωρες εκλογές του 2024, οδήγησε το κόμμα της στην κάλπη εξασφαλίζοντας το 20,8% των ψήφων και 15 έδρες στο κοινοβούλιο, ενώ η ίδια εξελέγη αυτή τη φορά στην περιφέρεια του Βόρειου Ρέικιαβικ. Στις 4 Δεκεμβρίου ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού με το κόμμα Viðreisn και το Λαϊκό Κόμμα, οι οποίες ολοκληρώθηκαν δεκαεπτά ημέρες αργότερα με τον διορισμό της ως πρωθυπουργού μαζί με το υπουργικό της συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, και συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2025, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Τραμπ και ζήτησε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
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Στην προσωπική της ζωή, είναι παντρεμένη με τον Einar Bergur Ingvarsson και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τα οποία γεννήθηκαν το 2019 και το 2023.
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