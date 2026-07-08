Αντιδράσεις στην Αλβανία για την κρατική χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ στη συναυλία του Κάνιε Γουέστ: Τα διαθέσαμε για να μην εκτεθεί η χώρα, λέει ο Έντι Ράμα
Αντιδράσεις στην Αλβανία για την κρατική χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ στη συναυλία του Κάνιε Γουέστ: Τα διαθέσαμε για να μην εκτεθεί η χώρα, λέει ο Έντι Ράμα
Ο Αλβανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησής του, προκαλώντας την οργή των πολιτών
Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην Αλβανία το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ που δαπανήθηκαν για τη συναυλία του Κάνιε Γουέστ. Ο Έντι Ράμα υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησής του, επιχειρώντας να κατευνάσει την οργή για την εκδήλωση, η οποία έχει εντείνει τις δημόσιες διαμαρτυρίες και τα αιτήματα για την παραίτησή του.
Ο ράπερ έχει δει εμφανίσεις του σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αυτό το καλοκαίρι να ακυρώνονται, μετά από τις συνεχείς τοποθετήσεις στις οποίες και υπερθεματίζει τον Αδόλφο Χίτλερ και τον ναζισμό.
Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου, σε στάδιο που κατασκευάστηκε πρόχειρα ειδικά για την εκδήλωση, έξω από τα Τίρανα. «Διαθέσαμε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή για να αποφύγουμε να εκτεθεί η Αλβανία στα μάτια σχεδόν 25.000 ξένων επισκεπτών από 80 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να δουν τον Κάνιε Γουέστ, ενώ πολλοί άλλοι φοβούνταν ότι η συναυλία μπορεί να ακυρωθεί», έγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας σε ανάρτησή του στο Facebook.
Ο Ράμα ανέφερε επίσης ότι η εκδήλωση αναμένεται να αποφέρει στη χώρα έσοδα τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, μετά την αύξηση των κρατήσεων σε καταλύματα την περίοδο της συναυλίας. Η ανακοίνωση του Ράμα προκάλεσε κύμα αρνητικών σχολίων στη σελίδα του στο Facebook. «Η Αλβανία διασύρεται όταν υποδέχεται έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ», έγραψε κάποιος, με έναν άλλο να προσθέτει: «Ντροπή, όχι με τα δικά μου χρήματα!».
Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη χώρα, καθώς εδώ και έναν μήνα πραγματοποιούνται καθημερινές διαδηλώσεις στα Τίρανα. Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν με αφορμή τα σχέδια για την κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Η δυσαρέσκεια, ωστόσο, γρήγορα εντάθηκε, με τους πολίτες να στρέφονται και εναντίον άλλων αναπτυξιακών σχεδίων σε παράκτιες περιοχές κοντά σε προστατευόμενες ζώνες.
Την ίδια ώρα, οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διαφθορά, κατηγορίες που ο Αλβανός πρωθυπουργός αρνείται.
Ο ράπερ έχει δει εμφανίσεις του σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αυτό το καλοκαίρι να ακυρώνονται, μετά από τις συνεχείς τοποθετήσεις στις οποίες και υπερθεματίζει τον Αδόλφο Χίτλερ και τον ναζισμό.
Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιουλίου, σε στάδιο που κατασκευάστηκε πρόχειρα ειδικά για την εκδήλωση, έξω από τα Τίρανα. «Διαθέσαμε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ την τελευταία στιγμή για να αποφύγουμε να εκτεθεί η Αλβανία στα μάτια σχεδόν 25.000 ξένων επισκεπτών από 80 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια για να δουν τον Κάνιε Γουέστ, ενώ πολλοί άλλοι φοβούνταν ότι η συναυλία μπορεί να ακυρωθεί», έγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας σε ανάρτησή του στο Facebook.
Ο Ράμα ανέφερε επίσης ότι η εκδήλωση αναμένεται να αποφέρει στη χώρα έσοδα τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ, μετά την αύξηση των κρατήσεων σε καταλύματα την περίοδο της συναυλίας. Η ανακοίνωση του Ράμα προκάλεσε κύμα αρνητικών σχολίων στη σελίδα του στο Facebook. «Η Αλβανία διασύρεται όταν υποδέχεται έναν τραγουδιστή που θαυμάζει τον Χίτλερ», έγραψε κάποιος, με έναν άλλο να προσθέτει: «Ντροπή, όχι με τα δικά μου χρήματα!».
Albania's PM defends €4 million Kanye West concert https://t.co/LR6WGyBbTQ https://t.co/LR6WGyBbTQ— Reuters (@Reuters) July 8, 2026
Η δυσαρέσκεια, ωστόσο, γρήγορα εντάθηκε, με τους πολίτες να στρέφονται και εναντίον άλλων αναπτυξιακών σχεδίων σε παράκτιες περιοχές κοντά σε προστατευόμενες ζώνες.
Την ίδια ώρα, οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Έντι Ράμα, κατηγορώντας την κυβέρνησή του για διαφθορά, κατηγορίες που ο Αλβανός πρωθυπουργός αρνείται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα