«Ετοιμαστείτε για σόου»: Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Γιαμπουσέλε
«Ετοιμαστείτε για σόου»: Το εντυπωσιακό βίντεο του Παναθηναϊκού για τον Γιαμπουσέλε
Οι πράσινοι «έφτιαξαν» τον κόσμο τους με μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του Γάλλου στην καριέρα του
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί με κάθε επισημότητα από την Τετάρτη (8/7) τον νέο παίκτη του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια.
Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί την 4η μεταγραφή των «πρασίνων» αν και έχει ανακοινωθεί μόλις άλλη μία και δη αυτή του Μουστάφα Φαλ. Παρόλα αυτά είναι δεδομένες και οι συμφωνίες, τόσο με τον Ίζακ Μπόνγκα, όσο και με τον Μπράνκου Μπάντιο.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στα social media ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Γιαμπουσέλε κάνοντας αναφορά στους φίλους της ομάδας: «Ετοιμαστείτε για το show».
Ο Γάλλος σέντερ αποτελεί την 4η μεταγραφή των «πρασίνων» αν και έχει ανακοινωθεί μόλις άλλη μία και δη αυτή του Μουστάφα Φαλ. Παρόλα αυτά είναι δεδομένες και οι συμφωνίες, τόσο με τον Ίζακ Μπόνγκα, όσο και με τον Μπράνκου Μπάντιο.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε στα social media ένα αφιερωματικό βίντεο για τον Γιαμπουσέλε κάνοντας αναφορά στους φίλους της ομάδας: «Ετοιμαστείτε για το show».
Get ready for the show #PAOFans 🧸💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/0g5hUlywo0— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 8, 2026
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