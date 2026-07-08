Δανός δημοσιογράφος ντρόπιασε τον Ρούτε: Πού είναι ο αυτοσεβασμός σου όταν κάθεσαι αμίλητος δίπλα στον Τραμπ που λέει θα κατακτήσει την Γροιλανδία;
Δανός δημοσιογράφος ντρόπιασε τον Ρούτε: Πού είναι ο αυτοσεβασμός σου όταν κάθεσαι αμίλητος δίπλα στον Τραμπ που λέει θα κατακτήσει την Γροιλανδία;
Δανός ρεπόρτερ «στρίμωξε» τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ απευθύνοντάς του ερώτηση αναφορικά με τα επίπεδα ανοχής που δείχνει απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Ρούτε να... πετάει τη μπάλα στην εξέδρα
Στα... σχοινιά βρέθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκο Ρούτε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
Συγκεκριμένα, Δανός δημοσιογράφος πήρε τον λόγο και ρώτησε τον Ρούτε αν επηρεάζεται ο «αυτοσεβασμός» του όταν κάθεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί κριτική σε συμμάχους, όπως η Ισπανία, ακόμη και μέσω οικονομικών πιέσεων.
Ο δημοσιογράφος υποστήριξε μάλιστα ότι ο «παλιός Μαρκ Ρούτε» ενδεχομένως δεν θα συμφωνούσε με μια τέτοια στάση.
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Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απέφυγε να μπει σε αντιπαράθεση και επέλεξε να απαντήσει εστιάζοντας στις αλλαγές που, όπως είπε, έχουν επιτευχθεί στη Συμμαχία.
Ο Ρούτε απέδωσε στον Τραμπ σημαντικό ρόλο στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να προωθήσει κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν εδώ και δεκαετίες.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια εξέλιξη που η Ουάσινγκτον επιδίωκε «από την εποχή του προέδρου Αϊζενχάουερ».
Χαρακτήρισε μάλιστα τη στροφή αυτή «μεταμορφωτική» για το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι κάνει την Ευρώπη ισχυρότερη και ταυτόχρονα πιο σημαντική ως εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με τον Ρούτε, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας δεν ωφελεί μόνο την Ευρώπη αλλά ολόκληρη τη Συμμαχία, καθώς δημιουργεί μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η Συμμαχία βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση χάρη στις δεσμεύσεις για μεγαλύτερες επενδύσεις στην άμυνα.
Αναφερόμενος στη Γροιλανδία, ο Ρούτε αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της περιοχής του Αρκτικού Κύκλου, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που δημιουργούν η Ρωσία και η Κίνα στον λεγόμενο «Υψηλό Βορρά».
Συγκεκριμένα, Δανός δημοσιογράφος πήρε τον λόγο και ρώτησε τον Ρούτε αν επηρεάζεται ο «αυτοσεβασμός» του όταν κάθεται δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί κριτική σε συμμάχους, όπως η Ισπανία, ακόμη και μέσω οικονομικών πιέσεων.
Ο δημοσιογράφος υποστήριξε μάλιστα ότι ο «παλιός Μαρκ Ρούτε» ενδεχομένως δεν θα συμφωνούσε με μια τέτοια στάση.
Δείτε βίντεο
Danish Reporter Tries to Shame Mark Rutte for Not Publicly Humiliating Trump — Rutte Refuses to Play Along— News Picks Daily (@NewsPicksDaily) July 8, 2026
At the Ankara NATO Summit, a Danish journalist went after NATO Secretary General Mark Rutte with a classic gotcha question:
He asked if sitting next to Donald Trump while… pic.twitter.com/ViEx0lCZQL
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ απέφυγε να μπει σε αντιπαράθεση και επέλεξε να απαντήσει εστιάζοντας στις αλλαγές που, όπως είπε, έχουν επιτευχθεί στη Συμμαχία.
Η απάντηση Ρούτε για τον Τραμπ
Ο Ρούτε απέδωσε στον Τραμπ σημαντικό ρόλο στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών χωρών, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να προωθήσει κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν εδώ και δεκαετίες.
Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια εξέλιξη που η Ουάσινγκτον επιδίωκε «από την εποχή του προέδρου Αϊζενχάουερ».
Χαρακτήρισε μάλιστα τη στροφή αυτή «μεταμορφωτική» για το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι κάνει την Ευρώπη ισχυρότερη και ταυτόχρονα πιο σημαντική ως εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σύμφωνα με τον Ρούτε, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας δεν ωφελεί μόνο την Ευρώπη αλλά ολόκληρη τη Συμμαχία, καθώς δημιουργεί μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.
«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση»
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η Συμμαχία βρίσκεται σήμερα σε πολύ καλύτερη κατάσταση χάρη στις δεσμεύσεις για μεγαλύτερες επενδύσεις στην άμυνα.
Αναφερόμενος στη Γροιλανδία, ο Ρούτε αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της περιοχής του Αρκτικού Κύκλου, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που δημιουργούν η Ρωσία και η Κίνα στον λεγόμενο «Υψηλό Βορρά».
Όπως υπογράμμισε, τέτοιου είδους ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά, μέσα από τους μηχανισμούς και τη συνεργασία του ΝΑΤΟ.
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