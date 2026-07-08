Δανός δημοσιογράφος ντρόπιασε τον Ρούτε: Πού είναι ο αυτοσεβασμός σου όταν κάθεσαι αμίλητος δίπλα στον Τραμπ που λέει θα κατακτήσει την Γροιλανδία;

Δανός ρεπόρτερ «στρίμωξε» τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ απευθύνοντάς του ερώτηση αναφορικά με τα επίπεδα ανοχής που δείχνει απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Ρούτε να... πετάει τη μπάλα στην εξέδρα