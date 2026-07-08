Βρισηίδα Ανδριώτου: Οι πόζες της με μπικίνι στη Λίμνη Βουλιαγμένης
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Βρισηίδα Ανδριώτου Μαγιό Μπικίνι Λίμνη Βουλιαγμένης

Βρισηίδα Ανδριώτου: Οι πόζες της με μπικίνι στη Λίμνη Βουλιαγμένης

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor φωτογραφήθηκε με καφέ μπικίνι μέσα και έξω από το νερό

Βρισηίδα Ανδριώτου: Οι πόζες της με μπικίνι στη Λίμνη Βουλιαγμένης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Τη Λίμνη Βουλιαγμένης επισκέφτηκε η Βρισηίδα Ανδριώτου για να κάνει τις βουτιές της, ενώ θέλησε να δημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks και του Survivor φόρεσε ένα καφέ μπικίνι και πόζαρε μέσα, αλλά και έξω από το νερό. Έσπευσε μάλιστα να μοιραστεί μία σειρά από στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


Βρισηίδα Ανδριώτου: Οι πόζες της με μπικίνι στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Βρισηίδα Ανδριώτου: Οι πόζες της με μπικίνι στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Βρισηίδα Ανδριώτου: Οι πόζες της με μπικίνι στη Λίμνη Βουλιαγμένης
Βρισηίδα Ανδριώτου: Οι πόζες της με μπικίνι στη Λίμνη Βουλιαγμένης
7 ΣΧΟΛΙΑ

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