Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο απέρριψε κάθε ελαφρυντικό – Ο δράστης ομολόγησε τη δολοφονία, αλλά αρνήθηκε τον βιασμό, υποστηρίζοντας ότι ήταν μεθυσμένος τη στιγμή του εγκλήματος
Ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 15 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την κατάκοιτη μητέρα του.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε, και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ένοχος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, βιασμό, σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών. Ένορκοι και τακτικοί δικαστές δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό και επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια και 21 χρόνια κάθειρξη.
Το έγκλημα που συγκλόνισε την κοινωνία της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022, στην περιοχή του Ξηροχωρίου. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία ήταν τυφλή και κατάκοιτη, δέχθηκε χτυπήματα από τον γιο της με γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι, καθώς και χτυπήματα στο στήθος, όταν την πατούσε με το πόδι του, ενώ στη συνέχεια τη στραγγάλισε. Επιπλέον, βρέθηκαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης και έτσι αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα έπεφτε θύμα βιασμού από τον 62χρονο πριν από τη δολοφονία της.
Μετά το στυγερό έγκλημα, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να θάψει τη σορό του θύματος και, μάλιστα, αναζητούσε ιερέα από άλλο χωριό, χωρίς να απευθυνθεί σε γραφείο κηδειών. Θύμα ήταν και ο αδελφός του, καθώς δέχθηκε απειλές για τη ζωή του από τον 62χρονο, σε περίπτωση που προχωρούσε σε καταγγελία στην αστυνομία.
Μετά τη σύλληψή του, ο δράστης, ο οποίος έχει ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εξάρτησης από το αλκοόλ, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την ηλικιωμένη, καθώς είχε κουραστεί να τη φροντίζει.
Στην απολογία του στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο ομολόγησε ότι σκότωσε τη μητέρα του, ωστόσο αρνήθηκε ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι εκείνη την ημέρα ήταν υπό την επήρεια μέθης και δεν αντιλαμβανόταν τις πράξεις του. «Τους μάλωνα μόνο, δεν τους χτυπούσα», είπε για τη μητέρα του και τον αδελφό του, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «την αγαπούσα τη μητέρα μου, δεν την βίαζα».
Σχετικά με τη στιγμή που τη στραγγάλισε, ισχυρίστηκε ότι το θύμα του ζήτησε να πιει νερό και εξακολούθησε να μιλάει ακόμα κι όταν ξάπλωσε για να κοιμηθεί. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η μητέρα του ήταν απαιτητική και αυτό τον εξόργισε.
Σημειώνεται ότι το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το ελαφρυντικό που ζήτησε να του αναγνωριστεί, για μειωμένο καταλογισμό λόγω της κατανάλωσης αλκοόλ.
