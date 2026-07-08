Απίστευτη απάντηση Ερντογάν για το casus belli: Σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά

Δεν ρωτήσαμε ποτέ την Ελλάδα «γιατί αγοράζεις αυτά τα όπλα;» - Λάθος του Μητσοτάκη να ακολουθήσει τον Νετανιάχου για τα F-35 - Συμφωνώ μαζί του, πρέπει να συζητήσουμε για το Αιγαίο, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών