Απίστευτη απάντηση Ερντογάν για το casus belli: Σχεδόν κανένας Τούρκος δεν ξέρει τι είναι, ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά
Δεν ρωτήσαμε ποτέ την Ελλάδα «γιατί αγοράζεις αυτά τα όπλα;» - Λάθος του Μητσοτάκη να ακολουθήσει τον Νετανιάχου για τα F-35 - Συμφωνώ μαζί του, πρέπει να συζητήσουμε για το Αιγαίο, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών
Απαντώντας στις αιτιάσεις του Έλληνα πρωθυπουργού ότι το casus belli είναι «ιστορική ανορθογραφία», ο Τούρκος πρόεδρος έκανε ένα μάλλον απίθανο σχόλιο:
«Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του casus belli. Αν τους ρωτήσεις τι είναι, δεν θα ξέρουν. Γι’ αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε τον λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας: ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά».
Turkish President Erdogan on Greece & casus belli:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
The vast majority of my nation doesn't even know what casus belli issue is about. If you ask them what it is, they wouldn't know.
So I don't think we need to preoccupy our nation with these things.
And we are already telling… pic.twitter.com/6x8owkmkaf
Πρόσθεσε ότι «θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας».
Turkish President Erdogan on Greece:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
Did we ever question Mr. Mitsotakis over the defence equipment Greece has procured by asking, "Why did you buy these?"
We could have said such things, but there was no need.
They are free to buy and sell as they wish. As for Türkiye, we… pic.twitter.com/leu1wWaPNy
Ο Νετανιάχου είναι γνωστό σε τι νερά κινείται, ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ακολουθήσει τις δηλώσεις του, σχολίασε ακόμη ο Ταγίπ Ερντογάν.
Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος διεμήνυσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Έλληνα πρωθυπουργού για το Αιγαίο. «Και εγώ μοιράζομαι την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω, πρώτα οι υπουργοί Εξωτερικών μας, και μετά, αν χρειαστεί, θα καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών» υποστήριξε.
Turkish President Erdogan on Greece:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
I also share the same view as Mitsotakis on resolving Aegean Sea issues in particular.
Hopefully, first our foreign ministers, and then if needed we will also sit at the table and discuss this matter.
But let me say this clearly and openly… pic.twitter.com/t3py9nRVAu
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