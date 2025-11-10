Απίστευτο γκολ σε χιονισμένο γήπεδο σε τελικό πρωταθλήματος στον Καναδά - Δείτε βίντεο

Στο γήπεδο της Οττάβα είχε στρωθεί για τα καλά το χιόνι σε σημείο που δεν φαινόταν το πράσινο του αγωνιστικού χώρου και ο αγώνας έγινε με την ειδική για αυτές τις περιστάσεις πορτοκαλί μπάλα προκειμένου να ξεχωρίζει

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το χιόνι έφτανε μέχρι τους αστραγάλους των ποδοσφαιριστών και δυσκόλευε το έργο τους, το θέαμα δεν έλειπε με αποκορύφωμα τη φάση του 40ού λεπτού και την ισοφάριση του σκορ σε 1-1 από την Ατλέτικο.



Ο Νταβίντ Ροντρίγκες, με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας ένα γκολ... ποίημα.





A BICYCLE-KICK GOAL IN A BLIZZARD ❄️🚲



ONE OF THE CRAZIEST GOALS IN ONE OF THE WILDEST ENVIRONMENTS DURING THE @CPLsoccer FINAL 😱 pic.twitter.com/pC55lsrv75 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 10, 2025

Σημειώνεται πως χρειάστηκε σχεδόν μία ώρα για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος από το πολύ χιόνι για να μπορέσει να συνεχιστεί το ματς

