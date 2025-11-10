Απίστευτο γκολ σε χιονισμένο γήπεδο σε τελικό πρωταθλήματος στον Καναδά - Δείτε βίντεο
Το ανεπανάληπτο ανάποδο ψαλίδι μέσα στον χιονιά - Ο Ροντρίγκες που πέτυχε το απίθανο τέρμα, ήταν και ο ήρωας του αγώνα καθώς με τα γκολ του η ομάδα του κατάκτησε για πρώτη φορά το Trophée de l'Étoile du Nord

Σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, εν μέσω σφοδρής χιονοθύελλας, η Ατλέτικο Οττάβα επικράτησε με 2-1 στον τελικό της Premier League του Καναδά εναντίον της Κάβαρλι, με ένα απίθανο γκολ να σημειώνεται στην αναμέτρηση.

Στο γήπεδο της Οττάβα είχε στρωθεί για τα καλά το χιόνι σε σημείο που δεν φαινόταν το πράσινο του αγωνιστικού χώρου και ο αγώνας έγινε με την ειδική για αυτές τις περιστάσεις πορτοκαλί μπάλα προκειμένου να ξεχωρίζει.

Στο γήπεδο της Οττάβα είχε στρωθεί για τα καλά το χιόνι σε σημείο που δεν φαινόταν το πράσινο του αγωνιστικού χώρου και ο αγώνας έγινε με την ειδική για αυτές τις περιστάσεις πορτοκαλί μπάλα προκειμένου να ξεχωρίζει

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το χιόνι έφτανε μέχρι τους αστραγάλους των ποδοσφαιριστών και δυσκόλευε το έργο τους, το θέαμα δεν έλειπε με αποκορύφωμα τη φάση του 40ού λεπτού και την ισοφάριση του σκορ σε 1-1 από την Ατλέτικο.

Ο Νταβίντ Ροντρίγκες, με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας ένα γκολ... ποίημα.

Δείτε το γκολ

Για την ιστορία στο 33΄ ο Έιρντ άνοιξε το σκορ με πέναλτι για την Κάβαρλι, με την ανατροπή της Ατλέτικο να ξεκινάει με το ασύλληπτο γκολ του Ροντρίγκες.

Σημειώνεται πως χρειάστηκε σχεδόν μία ώρα για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος από το πολύ χιόνι για να μπορέσει να συνεχιστεί το ματς

Το τελικό 2-1 ήρθε στο 107΄ της παράτασης και πάλι με τον Ροντρίγκες, ο οποίος ήταν και ο ήρωας της ομάδας του καθώς με τα γκολ του η Ατλέτικο κατέκτησε για πρώτη φορά «Trophée de l'Étoile du Nord».



Σημειώνεται πως χρειάστηκε σχεδόν μία ώρα για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος από το πολύ χιόνι για να μπορέσει να συνεχιστεί το ματς.


