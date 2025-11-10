Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Απίστευτο γκολ σε χιονισμένο γήπεδο σε τελικό πρωταθλήματος στον Καναδά - Δείτε βίντεο
Απίστευτο γκολ σε χιονισμένο γήπεδο σε τελικό πρωταθλήματος στον Καναδά - Δείτε βίντεο
Το ανεπανάληπτο ανάποδο ψαλίδι μέσα στον χιονιά - Ο Ροντρίγκες που πέτυχε το απίθανο τέρμα, ήταν και ο ήρωας του αγώνα καθώς με τα γκολ του η ομάδα του κατάκτησε για πρώτη φορά το Trophée de l'Étoile du Nord
Σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, εν μέσω σφοδρής χιονοθύελλας, η Ατλέτικο Οττάβα επικράτησε με 2-1 στον τελικό της Premier League του Καναδά εναντίον της Κάβαρλι, με ένα απίθανο γκολ να σημειώνεται στην αναμέτρηση.
Στο γήπεδο της Οττάβα είχε στρωθεί για τα καλά το χιόνι σε σημείο που δεν φαινόταν το πράσινο του αγωνιστικού χώρου και ο αγώνας έγινε με την ειδική για αυτές τις περιστάσεις πορτοκαλί μπάλα προκειμένου να ξεχωρίζει.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το χιόνι έφτανε μέχρι τους αστραγάλους των ποδοσφαιριστών και δυσκόλευε το έργο τους, το θέαμα δεν έλειπε με αποκορύφωμα τη φάση του 40ού λεπτού και την ισοφάριση του σκορ σε 1-1 από την Ατλέτικο.
Ο Νταβίντ Ροντρίγκες, με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας ένα γκολ... ποίημα.
Δείτε το γκολ
Το τελικό 2-1 ήρθε στο 107΄ της παράτασης και πάλι με τον Ροντρίγκες, ο οποίος ήταν και ο ήρωας της ομάδας του καθώς με τα γκολ του η Ατλέτικο κατέκτησε για πρώτη φορά «Trophée de l'Étoile du Nord».
Σημειώνεται πως χρειάστηκε σχεδόν μία ώρα για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος από το πολύ χιόνι για να μπορέσει να συνεχιστεί το ματς.
Στο γήπεδο της Οττάβα είχε στρωθεί για τα καλά το χιόνι σε σημείο που δεν φαινόταν το πράσινο του αγωνιστικού χώρου και ο αγώνας έγινε με την ειδική για αυτές τις περιστάσεις πορτοκαλί μπάλα προκειμένου να ξεχωρίζει.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το χιόνι έφτανε μέχρι τους αστραγάλους των ποδοσφαιριστών και δυσκόλευε το έργο τους, το θέαμα δεν έλειπε με αποκορύφωμα τη φάση του 40ού λεπτού και την ισοφάριση του σκορ σε 1-1 από την Ατλέτικο.
Ο Νταβίντ Ροντρίγκες, με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλίδι μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας ένα γκολ... ποίημα.
Δείτε το γκολ
Για την ιστορία στο 33΄ ο Έιρντ άνοιξε το σκορ με πέναλτι για την Κάβαρλι, με την ανατροπή της Ατλέτικο να ξεκινάει με το ασύλληπτο γκολ του Ροντρίγκες.
A BICYCLE-KICK GOAL IN A BLIZZARD ❄️🚲— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 10, 2025
ONE OF THE CRAZIEST GOALS IN ONE OF THE WILDEST ENVIRONMENTS DURING THE @CPLsoccer FINAL 😱 pic.twitter.com/pC55lsrv75
Το τελικό 2-1 ήρθε στο 107΄ της παράτασης και πάλι με τον Ροντρίγκες, ο οποίος ήταν και ο ήρωας της ομάδας του καθώς με τα γκολ του η Ατλέτικο κατέκτησε για πρώτη φορά «Trophée de l'Étoile du Nord».
David Rodríguez.#CanPL #CPLFinal #RiseToTheNorth pic.twitter.com/5JUh7FT8F7— Canadian Premier League (@CPLsoccer) November 10, 2025
Σημειώνεται πως χρειάστηκε σχεδόν μία ώρα για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος από το πολύ χιόνι για να μπορέσει να συνεχιστεί το ματς.
A magical night in our nation's capital ❄️🏆#CanPL #CPLFinal #RiseToTheNorth pic.twitter.com/PZLJ6zPJm8— Canadian Premier League (@CPLsoccer) November 10, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω
Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»
Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα