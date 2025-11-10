Καιρός: Σάρωσε η κακοκαιρία τη δυτική Ελλάδα, πλημμύρισαν με λασπόνερα σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Καιρός: Σάρωσε η κακοκαιρία τη δυτική Ελλάδα, πλημμύρισαν με λασπόνερα σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
Χαλάζι στην Κορινθία - Για λίγη ώρα έκλεισε και ο αυτοκινητόδρομος Μορέας στο ύψος της περιοχής, Παραδείσια, της Αρκαδίας - Η πρόγνωση Κολυδά για την πορεία του καιρού - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας προκαλεί το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την Τρίτη.
Τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες έχουν δεχθεί Μεγαλόπολη, Βόνιτσα, Πρέβεζα με σπίτια και δρόμους να πλημμυρίζουν ενώ χαλάζι έπεσε στην Κορινθία.
Βίντεο με τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Βόνιτσα
Σύμφωνα με την ΕΡΤ λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων έκλεισε για λίγη ώρα ο αυτοκινητόδρομος Μορέα στο ύψος των Παραδείσιων, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης. Στο σημείο βρέθηκαν της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πληρώματα της Τροχαίας, ενώ ορισμένα αυτοκίνητα έχουν ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά. Η κίνηση πλέον διεξάγεται κανονικά στην περιοχή
Λόγω της κακοκαιρίας ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, αποφάσισε ότι τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα Δευτέρα.
Στη Βόνιτσα και την Πρέβεζα πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι με την τροχαία να παρεμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις για άντληση υδάτων από υπόγειους και ημιυπόγειους χώρους.
Μεγάλες ποσότητες νερού έπεσαν νωρίτερα και στην Τρίπολη με τους δρόμους να γεμίζουν νερά.
Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε στην παλαιά Εθνική οδό Κορίνθου – Άργους, από Δερβενάκια έως Φίχτυα αλλά και στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου όπου προκλήθηκαν ζημιές καταστροφή σε ελαιόδεντρα και λοιπές καλλιέργειες.
Στη Θεσσαλονίκη οι ισχυροί άνεμοι έφεραν πτώσεις δέντρων που προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.
Σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, στις 9:30 το πρωίη, η κακοκαιρία «σε λίγη ώρα , θα περάσει και από την Αττική».
Σε προηγούμενη ανάρτησή του, μάλιστα, ζητούσε «προσοχή το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές).
- Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.
- Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.
- Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.
- Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).
Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11/2025.
Καταιγίδες σε Βόνιτσα-Πρέβεζα
Σε λίγη ώρα , θα περάσει και από την Αττική. Καλημέρα σας. pic.twitter.com/S4FLox4GhC— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 10, 2025
Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή… pic.twitter.com/UVTTIxwCTv— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 9, 2025
Καιρός meteo: Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια τη Δευτέρα 10/11Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τη Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11. Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:
