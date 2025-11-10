Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω



Η καθημερινότητα στο σχολείο



Πως κυλάει η ημέρα των παιδιών στην Τέλενδο



Ο δάσκαλος, ο παπάς και ο πρόεδρος



Ένα σχολείο με «θολό» μέλλον

«Ούτε τρέξιμο, ούτε άγχος. Αυτές είναι οι διαφορές μας με τις μεγάλες πόλεις», λέει χαμογελώντας ο κ.Μαστροκούκος. Στο μικρό νησί, ο σχολικός χρόνος κυλά διαφορετικά αλλά «γίνονται όλα», τονίζει ο ίδιος. Στην τάξη, τα δύο παιδιά συνεργάζονται άψογα και ο δάσκαλος – αν και έχει αναλάβει καθήκοντα πριν μερικές ημέρες - φροντίζει να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιωματική μάθηση: «Χρησιμοποιούμε την ίδια τη φύση σαν εργαστήριο», εξηγεί. «Στη Φυσική βγαίνουμε έξω για να δούμε τι είναι ύλη, υγρό, στερεό ή αέριο. Στη Γεωγραφία πηγαίνουμε στο άλσος, στο ποταμάκι, ή στη θάλασσα για να παρατηρήσουμε την παλίρροια».Παρά το μικρό του μέγεθος, το δημοτικό της Τελένδου είναι άρτια εξοπλισμένο. «Είμαστε από τα ευλογημένα σχολεία», σχολιάζει ο κ.Μαστροκούκος καθώς το σχολείο διαθέτει προτζέκτορα, πίνακα, υπολογιστή, εκτυπωτή, φωτοτυπικό, καθώς και άφθονο εκπαιδευτικό υλικό — είτε από το υπουργείο είτε από ιδιώτες δωρητές. «Έχουμε ό,τι χρειάζεται για να κάνουμε πειράματα, να εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους, να προσφέρουμε στα παιδιά πλήρη εκπαίδευση», σημειώνει.Κάθε Δευτέρα, στο νησί έρχεται ο γυμναστής, ενώ κάθε Πέμπτη πραγματοποιούνται δύο ώρες Αγγλικών, με εκπαιδευτικό από την Κάλυμνο. Τα υπόλοιπα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, τα αναλαμβάνει ο ίδιος.Αν και πρόσφατη η τοποθέτησή του, ο κ.Μαστροκούκος ήδη δρομολογεί κοινή δράση για να τιμήσει την επέτειο της 17ης Νοέμβρη με τα παιδιά από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου: «Στο πλαίσιο των εορτασμών, τα δύο δικά μου παιδιά μαζί με τα παιδιά του άλλου σχολείου – τη μία ημέρα θα είμαστε καλεσμένοι εμείς στην Κάλυμνο, την άλλη, θα έρθουν εκείνοι σε μας εδώ».Αναφορικά με τις υποδομές, το σχολείο έχει ανακαινιστεί ενώ την εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζουν πολλοί χορηγοί και ο Δήμος Καλύμνου: «Αναμένουμε τη δωρεά της Cosmote για νέο υπολογιστή, tablet και δίκτυο 5G. Το Ίδρυμα Χατζηγάκη μας έχει κάνει δωρεά τοιχογραφίες, ενώ ετοιμάζεται και η αποδοχή μιας δωρεάς για γήπεδο 5x5. Υπάρχει προτζέκτορας, σκάνερ, υπολογιστή, ίντερνετ, φωτοτυπικό, η τάξη είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε γεμάτοι από βιβλία δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικό υλικό».Όσο για τις νέες προκλήσεις στις μετακινήσεις του χειμώνα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο δάσκαλος θα πει: «Δεν γνωρίζω ακόμη πως θα αντιμετωπίσουμε τα απαγορευτικά δρομολογίων από την Κάλυμνο. Ίσως χρειαστεί τηλεκπαίδευση, αλλά τα παιδιά δεν έχουν υπολογιστές στο σπίτι τους. Τα μοναδικά κλειδιά του σχολείου τα έχω εγώ», εξηγεί. «Ίδωμεν!».Ο Σάββας και ο Κυριάκος, οι μοναδικοί μαθητές, μεγαλώνουν μακριά από το στρες και τον υπερκορεσμό του διαδικτύου. Είναι παιδιά της φύσης. «Αν και μόλις 10 ετών, ο Σάββας, παίρνει μόνος του το καΐκι και κάνει τον γύρο του νησιού ενώ φροντίζει και τα ζώα του — κατσίκες, κότες και κουνέλια. Ο Κυριάκος, επίσης, περνά ώρες ψαρεύοντας», αναφέρει ο δάσκαλος, που και για τον ίδιο η εμπειρία είναι πρωτόγνωρη, αφού στην Κάλυμνο που μεγάλωσε υπάρχουν 18.000 κάτοικοι. «Αν θελήσουν, όμως, έχουν επιλογές: στην Κάλυμνο υπάρχει μπόουλινγκ, ταβέρνες, σινεμά», προσθέτει.Οι τρεις πυλώνες στις μικρές κοινωνίες, είναι ο δάσκαλος, ο πρόεδρος και ο παπάς. Και ο σεβασμός προς το πρόσωπό τους, θεωρείται δεδομένος. Ο κ.Μαστροκούκος αναφέρει, μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο: «Ο πατέρας μου, επίσης δάσκαλος, στα Λαέρμα της Ρόδου με 6,7 μαθητές πριν χρόνια χρειάστηκε μία ημέρα να φύγει από το χωριό για να πάει στο Μανδράκι, στο κέντρο. Την ίδια ημέρα, είχε προκύψει ανάγκη και έτυχε να λείψουν από το χωριό και ο πρόεδρος και ο παπάς. Μόλις συναντήθηκαν τυχαία, ο πρόεδρος αιφνιδιασμένος λέει στον πατέρα μου: «Τί κάνεις εδώ, δάσκαλε; Πάμε να φύγουμε γρήγορα, γιατί το χωριό έμεινε ακυβέρνητο! Αυτή είναι η νοοτροπία των μικρών τόπων – το ίδιο ισχύει και εδώ, στην Τέλενδο, κι ας μην έχουν τελειώσει πανεπιστήμια οι γονείς…».Το ακριτικό σχολείο της Τελένδου αντιμετωπίζει το αύριο με αβεβαιότητα καθώς η λειτουργία του θα είναι αμφίβολη μετά από δύο χρόνια. «Με δύο παιδιά σήμερα στην πέμπτη τάξη και χωρίς μαθητές στην Α’ Δημοτικού, το σχολείο θα κλείσει αν δεν έρθουν νέες οικογένειες με μικρά παιδιά», επισημαίνει ο δάσκαλος. Όσο για τους υπάρχοντες μαθητές, τότε θα χρειαστεί να πηγαίνουν στην Κάλυμνο κάθε μέρα, περνώντας απέναντι με το καραβάκι. Ευτυχώς, οι αποστάσεις είναι κοντινές, δεκάλεπτες. Εκείνο που παραμένει ζητούμενο, είναι χωρίς αμφιβολία, η σταθερότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας».