ΑΕΚ: Συναντήθηκε με Ηλιόπουλο και ανανεώνει με διπλασιασμό αποδοχών ο Ρότα

ΑΕΚ Λάζαρος Ρότα Μάριος Ηλιόπουλος

Η ΑΕΚ «δένει» για πάντα τον διεθνή Έλληνα δεξιό μπακ

Ανανεώνει με την ΑΕΚ και μάλιστα με διπλασιασμό αποδοχών ο Λάζαρος Ρότα. 

O διεθνής Έλληνας ακραίος μπακ συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, και συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του. 

Μάλιστα θα του γίνει διπλασιασμός των αποδοχών του!

Ο Λάζαρος Ρότα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το 2026 και σύντομα θα μάθουμε τον χρόνο της επέκτασης. 



