ΑΕΚ: Συναντήθηκε με Ηλιόπουλο και ανανεώνει με διπλασιασμό αποδοχών ο Ρότα
ΑΕΚ: Συναντήθηκε με Ηλιόπουλο και ανανεώνει με διπλασιασμό αποδοχών ο Ρότα
Η ΑΕΚ «δένει» για πάντα τον διεθνή Έλληνα δεξιό μπακ
Ανανεώνει με την ΑΕΚ και μάλιστα με διπλασιασμό αποδοχών ο Λάζαρος Ρότα.
O διεθνής Έλληνας ακραίος μπακ συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριο Ηλιόπουλο, και συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του.
Μάλιστα θα του γίνει διπλασιασμός των αποδοχών του!
Ο Λάζαρος Ρότα έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το 2026 και σύντομα θα μάθουμε τον χρόνο της επέκτασης.
