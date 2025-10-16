Πανιώνιος: Ανέλαβε τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ ο Φάνης Χριστοδούλου

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Πανιώνιος γνωστοποίησε ότι ο Φάνης Χριστοδούλου ανέλαβε θέση General Manager στους «κυανέρυθρους».



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Πανιώνιος

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει ότι ο Φάνης Χριστοδούλου αναλαμβάνει επισήμως τον ρόλο του General Manager της ομάδας.

Για ένα σύμβολο όπως ο Φάνης Χριστοδούλου οι θέσεις δεν είναι ό,τι σημαντικότερο από την ίδια του την παρουσία στην ομάδα μας. Όμως, στην επαγγελματική πορεία της ΚΑΕ και κυρίως στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης για την βελτίωση της λειτουργίας και την αποσαφήνιση των ρόλων, κρίθηκε απαραίτητο να έχει ο Φάνης την ευθύνη του αγωνιστικού τμήματος».



