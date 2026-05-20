Επετειακή εκδήλωση των εκδόσεων «Λιοτρίβι – Πάνυ Σαράφη»
Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης πέντε ετών παρουσίας του, ο εκδοτικός οίκος “Λιοτρίβι - Πάνυ Σαράφη”, πραγματοποιεί επετειακή εκδήλωση στην Αθήνα, την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ώρα 18.30 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (Ερατοσθένους 13, Παγκράτι).
Θα πάρουν το λόγο οι συγγραφείς, οι οποίοι θα υπογράψουν τα βιβλία τους.
Μουσικά ιντερμέδια από τους μουσικούς Γιάννη Φίλια και Γιώργο Λιάκο. Συμμετέχει ο βαρύτονος Δημοσθένης Σταυριανός.
Είσοδος ελεύθερη.
