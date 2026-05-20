Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
Τεστ ούρων εντοπίζει χρόνια νωρίτερα ΔΕΠΥ, διπολική διαταραχή και ανορεξία
Τεστ ούρων εντοπίζει χρόνια νωρίτερα ΔΕΠΥ, διπολική διαταραχή και ανορεξία
Νέα δεδομένα δείχνουν ότι ένα απλό τεστ ούρων θα μπορούσε να εντοπίζει ψυχικές διαταραχές όπως η ΔΕΠΥ και η διπολική διαταραχή, χρόνια νωρίτερα
Μία απλή εξέταση ούρων θα μπορούσε στο μέλλον να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό ψυχικών διαταραχών όπως η διπολική διαταραχή, η ΔΕΠΥ και η νευρική ανορεξία, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά η καθυστέρηση της διάγνωσης, η οποία σήμερα σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρώνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο BMC Psychiatry.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Chemical Engineering and Biotechnology και του Chemistry, οι οποίοι εντόπισαν 67 βιοδείκτες στα ούρα που συνδέονται με ψυχιατρικές παθήσεις. Από αυτούς, οι 21 φαίνεται να σχετίζονται αποκλειστικά με συγκεκριμένη διαταραχή.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν αλλαγές σε επίπεδα βιταμίνης B6 στα άτομα με νευρική ανορεξία, Στα άτομα με ΔΕΠΥ υπήρξαν μεταβολές σε ουσίες όπως η N,N-dimethylglycine. Επίσης αλλαγές υπήρξαν και σε ουσίες όπως η κρεατίνη και η τυροσίνη που σχετίζονται με τη διπολική διαταραχή και τη σχιζοφρένεια.
Καινοτόμες μέθοδοι και μελλοντικές προοπτικές
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια γενετική μεθοδολογία που ονομάζεται Μενδελιανή τυχαιοποίηση (Mendelian randomization), η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό αιτιωδών σχέσεων μεταξύ ασθενειών και βιοχημικών δεικτών, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα δεδομένα χωρίς τις συνήθεις χρονοβόρες εργαστηριακές διαδικασίες.
Όπως ανέφερε ο πρώτος συγγραφέας της έρευνας και υποψήφιος διδάκτορας Jihan Zaki, η αξιοποίηση υπαρχόντων δεδομένων επέτρεψε την αναγνώριση πιθανών δεικτών που στο μέλλον θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία πιο έγκαιρη βοήθεια για τους ασθενείς.
Ωστόσο, τόνισε ότι το επόμενο βήμα είναι η επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων μέσα από κλινικές δοκιμές.
Σήμερα, η διάγνωση ψυχιατρικών διαταραχών παραμένει μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.
Για παράδειγμα, τα άτομα με διπολική διαταραχή μπορεί να περιμένουν κατά μέσο όρο πάνω από εννέα χρόνια για την διάγνωση, ενώ η ΔΕΠΥ και η νευρική ανορεξία συχνά καθυστερούν σημαντικά να εντοπιστούν, ιδιαίτερα σε παιδιά και νέους.
Η καθηγήτρια Sabine Bahn, υπεύθυνη της έρευνας, τόνισε ότι μια απλή εξέταση ούρων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα γρήγορο, ανώδυνο και πρακτικό εργαλείο για τους γιατρούς, βοηθώντας στην πιο έγκαιρη διάγνωση και μειώνοντας την πίεση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Ο καθηγητής Oren Scherman πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει πώς η συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως η χημεία, η βιοτεχνολογία και η ανάλυση δεδομένων, μπορεί να δώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα υγείας.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά η καθυστέρηση της διάγνωσης, η οποία σήμερα σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρώνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο BMC Psychiatry.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Chemical Engineering and Biotechnology και του Chemistry, οι οποίοι εντόπισαν 67 βιοδείκτες στα ούρα που συνδέονται με ψυχιατρικές παθήσεις. Από αυτούς, οι 21 φαίνεται να σχετίζονται αποκλειστικά με συγκεκριμένη διαταραχή.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν αλλαγές σε επίπεδα βιταμίνης B6 στα άτομα με νευρική ανορεξία, Στα άτομα με ΔΕΠΥ υπήρξαν μεταβολές σε ουσίες όπως η N,N-dimethylglycine. Επίσης αλλαγές υπήρξαν και σε ουσίες όπως η κρεατίνη και η τυροσίνη που σχετίζονται με τη διπολική διαταραχή και τη σχιζοφρένεια.
Καινοτόμες μέθοδοι και μελλοντικές προοπτικές
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια γενετική μεθοδολογία που ονομάζεται Μενδελιανή τυχαιοποίηση (Mendelian randomization), η οποία επιτρέπει τον εντοπισμό αιτιωδών σχέσεων μεταξύ ασθενειών και βιοχημικών δεικτών, αξιοποιώντας τα υπάρχοντα δεδομένα χωρίς τις συνήθεις χρονοβόρες εργαστηριακές διαδικασίες.
Όπως ανέφερε ο πρώτος συγγραφέας της έρευνας και υποψήφιος διδάκτορας Jihan Zaki, η αξιοποίηση υπαρχόντων δεδομένων επέτρεψε την αναγνώριση πιθανών δεικτών που στο μέλλον θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία πιο έγκαιρη βοήθεια για τους ασθενείς.
Ωστόσο, τόνισε ότι το επόμενο βήμα είναι η επιβεβαίωση αυτών των ευρημάτων μέσα από κλινικές δοκιμές.
Σήμερα, η διάγνωση ψυχιατρικών διαταραχών παραμένει μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.
Για παράδειγμα, τα άτομα με διπολική διαταραχή μπορεί να περιμένουν κατά μέσο όρο πάνω από εννέα χρόνια για την διάγνωση, ενώ η ΔΕΠΥ και η νευρική ανορεξία συχνά καθυστερούν σημαντικά να εντοπιστούν, ιδιαίτερα σε παιδιά και νέους.
Η καθηγήτρια Sabine Bahn, υπεύθυνη της έρευνας, τόνισε ότι μια απλή εξέταση ούρων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα γρήγορο, ανώδυνο και πρακτικό εργαλείο για τους γιατρούς, βοηθώντας στην πιο έγκαιρη διάγνωση και μειώνοντας την πίεση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Ο καθηγητής Oren Scherman πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει πώς η συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως η χημεία, η βιοτεχνολογία και η ανάλυση δεδομένων, μπορεί να δώσει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα υγείας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα