Με μπαράζ 55.000 τηλεφωνημάτων το «κυνήγι» της Εφορίας για χρέη και απλήρωτους φόρους
Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά «ραβασάκια» και μπαράζ διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις
Τηλεφωνικές οχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διογκώνεται.
Στο στόχαστρο μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που άφησαν απλήρωτους φόρους, δόσεις ρυθμίσεων, δηλώσεις ΦΠΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, με τη φορολογική διοίκηση να περνά πλέον σε ένα πιο πιεστικό μοντέλο «έγκαιρης παρέμβασης» πριν ενεργοποιηθούν κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Οι πρώτοι που θα δεχθούν τηλεφώνημα από την Εφορία θα είναι όσοι εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς η ΑΑΔΕ θεωρεί ότι οι λεγόμενες «φρέσκες» οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν πριν περάσουν στο στάδιο της μόνιμης καθυστέρησης.
Το σχέδιο προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις μέσα στη χρονιά, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα προς φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες ή σημάδια πιθανής μη συμμόρφωσης. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να επιτευχθεί συμμόρφωση τουλάχιστον 60% στους φορολογούμενους που δημιουργούν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και να εισπραχθεί τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών πριν διογκωθούν και γίνουν ουσιαστικά μη διαχειρίσιμα.
Στη λίστα των φορολογουμένων που θα δεχθούν τηλεφωνική όχληση βρίσκονται όσοι έχουν παλιές ή νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσοι δεν πλήρωσαν δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να τις χάσουν, αλλά και επιχειρήσεις ή επαγγελματίες που δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακόμη φορολογούμενοι που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ εμφάνιζαν δραστηριότητα, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), αλλά και μικροοφειλέτες με χαμηλά ποσά που παρέμειναν ανενεργά ή «ξεχασμένα» για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, η ΑΑΔΕ ενισχύει τον μηχανισμό ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ελέγχων, αξιοποιώντας δεδομένα από το myDATA, τις τράπεζες, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τα στοιχεία εισοδημάτων και τις πληροφορίες που λαμβάνει από ξένες φορολογικές αρχές μέσω των συστημάτων DAC και FATCA. Μέσα από αυτές τις διασταυρώσεις αναμένεται να προκύψουν τουλάχιστον 10.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ το συνολικό πλάνο προβλέπει πάνω από 184.000 φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους μέσα στο 2026.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται 43.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης στην αγορά, 26.000 πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι, 900 ειδικές έρευνες για κυκλώματα απάτης ΦΠΑ και 87.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης. Η ΑΑΔΕ στοχεύει μέσα από τις διασταυρώσεις και τους ελέγχους να βεβαιώσει τουλάχιστον 1,7 δισ. ευρώ από φόρους και πρόστιμα.
Το νέο κύμα πιέσεων προς τους οφειλέτες έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόνο το πρώτο τρίμηνο δημιουργήθηκαν νέα «φέσια» ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δισ. ευρώ αφορούν νέους απλήρωτους φόρους. Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών έχει πλέον εκτιναχθεί στα 4,79 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ενώ σε περίπου 1,68 εκατομμύρια έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
Σήμερα, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται περίπου στα 79,252 δισ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει κάθε «παράθυρο» καθυστερήσεων και να εντείνει την πίεση προς όσους αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία.
