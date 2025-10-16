Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ο Τζόκοβιτς και το κίνητρό του να συνεχίσει: «Με εμπνέουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Τομ Μπρέιντι»
Ο Τζόκοβιτς και το κίνητρό του να συνεχίσει: «Με εμπνέουν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Τομ Μπρέιντι»
Ο Σέρβος θέλει να συνεχίσει να παίζει για μερικά χρόνια ακόμα για να δει την εξέλιξη του τένις εκ των έσω
Στο Ριάντ επιστρέφει ο Νόβακ Τζόκοβιτς για τη δεύτερη έκδοση του Six Kings Slam, όπου απόψε αντιμετωπίζει τον Γιάνικ Σίνερ σε μια ημιτελική μονομαχία με… 28 Grand Slams πάνω στο κορτ και την υπόσχεση ότι, στα 38 του, δεν έχει καμία πρόθεση να κατεβάσει ρακέτα σύντομα.
Ο Σέρβος αφίχθη από τη Σανγκάη και, μιλώντας σε αθλητικό φόρουμ στη Σαουδική Αραβία, εξήγησε πως η διάρκεια σε υψηλό επίπεδο είναι πια μια από τις βασικές του κινητήριες δυνάμεις: «Θέλω να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει το σώμα μου. Εμπνέομαι από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Τομ Μπρέιντι», σημείωσε με την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτηρίζει.
«Λυπάμαι για τους νέους, αλλά δεν πρόκειται να αποσυρθώ», είπε με ένα χαμόγελο που ισορροπεί ανάμεσα στην πρόκληση και τη δήλωση προθέσεων, προσθέτοντας ότι δίνει στον εαυτό του «μερικά ακόμα χρόνια» για να ζήσει από μέσα τις αλλαγές που έρχονται στο τένις. Το ενδιαφέρον του δεν είναι μόνο αγωνιστικό, είναι και θεσμικό. Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam υπενθύμισε τους λόγους που τον οδήγησαν στη δημιουργία της PTPA, της ένωσης παικτών που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει το σύνολο των επαγγελματιών: «Μεγάλωσα σε οικογένεια που όταν βλέπει μια αδικία προσπαθεί να κάνει κάτι. Στο τένις υπήρχε μονοπώλιο για δεκαετίες και γι’ αυτό γεννήθηκε η PTPA».
Ο Τζόκοβιτς δεν δίστασε να επιστρέψει στις ρίζες του, περιγράφοντας τις δυσκολίες των παιδικών του χρόνων στην πρώην Γιουγκοσλαβία. «Η χώρα μου ήταν σε πόλεμο όταν ήμουν μικρός. Ο πατέρας μου μού έδειξε ένα χαρτονόμισμα των 10 δολαρίων και είπε: “Αυτό υπάρχει. Αν θες να παίξεις ένα τόσο ακριβό άθλημα, θα πρέπει να βρεις τρόπο”. Έτσι ωρίμασα νωρίτερα».
Αγωνιστικά, ο «Νόλε» διανύει μια ιδιότυπη περίοδο: χωρίς τίτλο Grand Slam τα τελευταία δύο χρόνια, από το US Open του 2023, βλέπει τους Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ να μοιράζονται τους μεγάλους τίτλους και να θέτουν νέα στάνταρ έντασης και ρυθμού στο Tour. Παρ’ όλα αυτά, κατέκτησε το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή του, το ολυμπιακό χρυσό στο μονό, ενώ έφτασε και στην 100ή του «κορόνα» στη Γενεύη τον Μάιο — επιβεβαιώνοντας ότι η πείνα του για επιτυχίες δεν έχει κοπάσει.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ο Σέρβος αφίχθη από τη Σανγκάη και, μιλώντας σε αθλητικό φόρουμ στη Σαουδική Αραβία, εξήγησε πως η διάρκεια σε υψηλό επίπεδο είναι πια μια από τις βασικές του κινητήριες δυνάμεις: «Θέλω να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει το σώμα μου. Εμπνέομαι από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Τομ Μπρέιντι», σημείωσε με την αυτοπεποίθηση που τον χαρακτηρίζει.
«Λυπάμαι για τους νέους, αλλά δεν πρόκειται να αποσυρθώ», είπε με ένα χαμόγελο που ισορροπεί ανάμεσα στην πρόκληση και τη δήλωση προθέσεων, προσθέτοντας ότι δίνει στον εαυτό του «μερικά ακόμα χρόνια» για να ζήσει από μέσα τις αλλαγές που έρχονται στο τένις. Το ενδιαφέρον του δεν είναι μόνο αγωνιστικό, είναι και θεσμικό. Ο 24 φορές πρωταθλητής Grand Slam υπενθύμισε τους λόγους που τον οδήγησαν στη δημιουργία της PTPA, της ένωσης παικτών που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει το σύνολο των επαγγελματιών: «Μεγάλωσα σε οικογένεια που όταν βλέπει μια αδικία προσπαθεί να κάνει κάτι. Στο τένις υπήρχε μονοπώλιο για δεκαετίες και γι’ αυτό γεννήθηκε η PTPA».
Ο Τζόκοβιτς δεν δίστασε να επιστρέψει στις ρίζες του, περιγράφοντας τις δυσκολίες των παιδικών του χρόνων στην πρώην Γιουγκοσλαβία. «Η χώρα μου ήταν σε πόλεμο όταν ήμουν μικρός. Ο πατέρας μου μού έδειξε ένα χαρτονόμισμα των 10 δολαρίων και είπε: “Αυτό υπάρχει. Αν θες να παίξεις ένα τόσο ακριβό άθλημα, θα πρέπει να βρεις τρόπο”. Έτσι ωρίμασα νωρίτερα».
Αγωνιστικά, ο «Νόλε» διανύει μια ιδιότυπη περίοδο: χωρίς τίτλο Grand Slam τα τελευταία δύο χρόνια, από το US Open του 2023, βλέπει τους Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ να μοιράζονται τους μεγάλους τίτλους και να θέτουν νέα στάνταρ έντασης και ρυθμού στο Tour. Παρ’ όλα αυτά, κατέκτησε το μοναδικό μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή του, το ολυμπιακό χρυσό στο μονό, ενώ έφτασε και στην 100ή του «κορόνα» στη Γενεύη τον Μάιο — επιβεβαιώνοντας ότι η πείνα του για επιτυχίες δεν έχει κοπάσει.
🚨 Novak Djokovic on retirement :— SK (@Djoko_UTD) October 16, 2025
“I wanna see how far I can go, Seeing LeBron, Ronaldo play in to their 40s is motivating. Tennis is changing and I want to play to experience the change. So yeah, people want it to happen, but not anytime soon 😅”
pic.twitter.com/T9OXQdAxnV
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα