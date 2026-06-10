Χαμός στο Βελιγράδι πριν τον αγώνα Παρτίζαν-Ντουμπάι BC: Σέρβοι οπαδοί εισέβαλαν με άγριες διαθέσεις στο παρκέ, δείτε βίντεο

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα για την Αδριατική λίγκα Σέρβοι οπαδοί επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ με τις δυνάμεις της αστυνομίας να τους απωθούν