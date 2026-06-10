Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Χαμός στο Βελιγράδι πριν τον αγώνα Παρτίζαν-Ντουμπάι BC: Σέρβοι οπαδοί εισέβαλαν με άγριες διαθέσεις στο παρκέ, δείτε βίντεο
Χαμός στο Βελιγράδι πριν τον αγώνα Παρτίζαν-Ντουμπάι BC: Σέρβοι οπαδοί εισέβαλαν με άγριες διαθέσεις στο παρκέ, δείτε βίντεο
Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα για την Αδριατική λίγκα Σέρβοι οπαδοί επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ με τις δυνάμεις της αστυνομίας να τους απωθούν
Η Παρτίζαν υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της Αδριατικής Λίγκας με το σκορ της σειράς να είναι 2-0 υπέρ της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης υπήρξε ένταση με μερίδα οπαδών των γηπεδούχων να εισβάλει στο παρκέ και να χρειάζεται η επέμβαση της αστυνομίας για να εκτονωθεί η κατάσταση.
Οι εικόνες που είδε όλη η Ευρώπη ήταν πρωτόγνωρες καθώς οι οπαδοί ήταν μια ανάσα από το να μπουν στις τέσσερις γραμμές.
Θυμίζουμε ότι εάν νικήσει η Παρτίζαν και μειώσει σε 2-1, ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (12/06).
Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης υπήρξε ένταση με μερίδα οπαδών των γηπεδούχων να εισβάλει στο παρκέ και να χρειάζεται η επέμβαση της αστυνομίας για να εκτονωθεί η κατάσταση.
VIDEO: Incidenti na tribinama „Arene“ pred start finala— Sport Klub (@sportklub) June 10, 2026
Pogledajte: https://t.co/GYYvZqTSYo#grobari #kkp #kkpartizan #partizan #dubai #dubaibc #abaliga #abaleague pic.twitter.com/GO8qmxPsBd
Οι εικόνες που είδε όλη η Ευρώπη ήταν πρωτόγνωρες καθώς οι οπαδοί ήταν μια ανάσα από το να μπουν στις τέσσερις γραμμές.
Θυμίζουμε ότι εάν νικήσει η Παρτίζαν και μειώσει σε 2-1, ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (12/06).
🚨 Potpuni haos u Beogradskoj areni!— Sportal.rs (@SportalSrbija) June 10, 2026
Pre prve lopte krenuo je haos na tribinama na trećem finalnom meču ABA lige, a obračun se preselio čak i na parket. Uletela je i policija koja je bila primorana da reaguje. 😳#abaleague #kkpartizan #grobari pic.twitter.com/BtIbiO369r
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