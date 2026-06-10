Χαμός στο Βελιγράδι πριν τον αγώνα Παρτίζαν-Ντουμπάι BC: Σέρβοι οπαδοί εισέβαλαν με άγριες διαθέσεις στο παρκέ, δείτε βίντεο
SPORTS
Παρτίζαν Ντουμπάι BC Βελιγράδι Επεισόδια

Χαμός στο Βελιγράδι πριν τον αγώνα Παρτίζαν-Ντουμπάι BC: Σέρβοι οπαδοί εισέβαλαν με άγριες διαθέσεις στο παρκέ, δείτε βίντεο

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα για την Αδριατική λίγκα Σέρβοι οπαδοί επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ με τις δυνάμεις της αστυνομίας να τους απωθούν

Χαμός στο Βελιγράδι πριν τον αγώνα Παρτίζαν-Ντουμπάι BC: Σέρβοι οπαδοί εισέβαλαν με άγριες διαθέσεις στο παρκέ, δείτε βίντεο
Η Παρτίζαν υποδέχτηκε την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της Αδριατικής Λίγκας με το σκορ της σειράς να είναι 2-0 υπέρ της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης υπήρξε ένταση με μερίδα οπαδών των γηπεδούχων να εισβάλει στο παρκέ και να χρειάζεται η επέμβαση της αστυνομίας για να εκτονωθεί η κατάσταση.


Οι εικόνες που είδε όλη η Ευρώπη ήταν πρωτόγνωρες καθώς οι οπαδοί ήταν μια ανάσα από το να μπουν στις τέσσερις γραμμές.

Θυμίζουμε ότι εάν νικήσει η Παρτίζαν και μειώσει σε 2-1, ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (12/06).

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