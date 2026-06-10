Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας το διαιτητικό τρίο που θα σφυρίξει τον 4ο τελικό της Basket League

Δύο ώρες πριν το τζάμπολ του 4ου τελικού της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έγιναν γνωστοί οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν τον μεγάλο αγώνα