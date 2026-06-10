Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας το διαιτητικό τρίο που θα σφυρίξει τον 4ο τελικό της Basket League
SPORTS
Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός T-Center

Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας το διαιτητικό τρίο που θα σφυρίξει τον 4ο τελικό της Basket League

Δύο ώρες πριν το τζάμπολ του 4ου τελικού της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έγιναν γνωστοί οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν τον μεγάλο αγώνα

Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας το διαιτητικό τρίο που θα σφυρίξει τον 4ο τελικό της Basket League
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Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στο «Telekom Center Athens», για το Game 4 των τελικών της Stoiximan Basket League, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα τον τέταρτο τελικό ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου-Πουρσανίδης-Κατραχούρας.

Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού και οι τελικοί κρίνονται στις τρεις νίκες.
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