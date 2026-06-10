Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας το διαιτητικό τρίο που θα σφυρίξει τον 4ο τελικό της Basket League
Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραχούρας το διαιτητικό τρίο που θα σφυρίξει τον 4ο τελικό της Basket League
Δύο ώρες πριν το τζάμπολ του 4ου τελικού της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έγιναν γνωστοί οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν τον μεγάλο αγώνα
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν στο «Telekom Center Athens», για το Game 4 των τελικών της Stoiximan Basket League, ενώ γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα τον τέταρτο τελικό ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου-Πουρσανίδης-Κατραχούρας.
Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού και οι τελικοί κρίνονται στις τρεις νίκες.
Συγκεκριμένα τον τέταρτο τελικό ορίστηκαν να διευθύνουν οι Παπαπέτρου-Πουρσανίδης-Κατραχούρας.
Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού και οι τελικοί κρίνονται στις τρεις νίκες.
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