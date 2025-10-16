Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει και τα σενάρια αντικατάστασης του Γιάννη Παπαδημητρίου
Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει και τα σενάρια αντικατάστασης του Γιάννη Παπαδημητρίου
Μετά τη διάψευση για την άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός προέβη σε ανάλογη κίνηση μετά τα δημοσιεύματα που αφορούσαν την αντικατάσταση του κ. Παπαδημητρίου από ξένο τεχνικό διευθυντή
Οι... διαψεύσεις στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται.
Λίγες ώρες μετά τη δεύτερη κατηγορηματική διάψευση της πράσινης ΠΑΕ σχετικά με τον Ράφα Μπενίτεθ και την άφιξη του Ισπανού τεχνικού στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του και να αναλάβει την τεχνική ηγεσίας της ομάδας, ακολούθησε και μία ακόμη διάψευση.
Νέα δημοσιεύματα παρουσίαζαν ως ειλημμένη την απόφαση αντικατάστασης του Γιάννη Παπαδημητρίου από ξένο τεχνικό διευθυντή, καθώς ο πρώτος δεν είχε καμία ενημέρωση για τις μεταγραφές των Τετέη-Παντελίδη.
Ο Παναθηναϊκός όμως αντέδρασε άμεσα και όπως στην περίπτωση Μπενίτεθ διέψευσε κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια.
«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Παπαδημητρίου και ότι όλα τα δημοσιεύματα που μιλούν περί αντικατάστασής του δεν έχουν καμία βάση».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Λίγες ώρες μετά τη δεύτερη κατηγορηματική διάψευση της πράσινης ΠΑΕ σχετικά με τον Ράφα Μπενίτεθ και την άφιξη του Ισπανού τεχνικού στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του και να αναλάβει την τεχνική ηγεσίας της ομάδας, ακολούθησε και μία ακόμη διάψευση.
Νέα δημοσιεύματα παρουσίαζαν ως ειλημμένη την απόφαση αντικατάστασης του Γιάννη Παπαδημητρίου από ξένο τεχνικό διευθυντή, καθώς ο πρώτος δεν είχε καμία ενημέρωση για τις μεταγραφές των Τετέη-Παντελίδη.
Ο Παναθηναϊκός όμως αντέδρασε άμεσα και όπως στην περίπτωση Μπενίτεθ διέψευσε κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια.
«Ο Παναθηναϊκός έχει τεχνικό διευθυντή τον Γιάννη Παπαδημητρίου και ότι όλα τα δημοσιεύματα που μιλούν περί αντικατάστασής του δεν έχουν καμία βάση».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα