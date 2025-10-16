Διαψεύδει ξανά ο Παναθηναϊκός για Μπενίτεθ - «Έχουμε προπονητή, τον Κόντη»
Ράφα Μπενίτεθ Παναθηναϊκός

Διαψεύδει ξανά ο Παναθηναϊκός για Μπενίτεθ - «Έχουμε προπονητή, τον Κόντη»

Το «τριφύλλι» ξεκαθάρισε πως τα όσα γράφονται σχετικά με τον 65χρονο πασίγνωστο Ισπανό τεχνικό δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα

Διαψεύδει ξανά ο Παναθηναϊκός για Μπενίτεθ - «Έχουμε προπονητή, τον Κόντη»
Λίγη ώρα μετά τις πληροφορίες για προχωρημένες επαφές του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας, η «πράσινη» ΠΑΕ αποφάσισε να διαψεύσει και πάλι το θέμα του πολύπειρου Ισπανού τεχνικού.

Το «τριφύλλι» ξεκαθάρισε πως τα όσα γράφονται σχετικά με τον 65χρονο πασίγνωστο Ισπανό τεχνικό δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και πως εκείνο δεν βρήκε σε αναζήτηση προπονητή, αφού αυτή τη στιγμή κάθεται στον πάγκο του ο Χρήστος Κόντης.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ελεύθερος από τον Μάρτιο του 2024, όταν και ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την Θέλτα.

