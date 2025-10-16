Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» το μέλλον του Παπαδημητρίου
Παναθηναϊκός Γιάννης Παπαδημητρίου

Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» το μέλλον του Παπαδημητρίου

O τεχνικός διευθυντής του κλαμπ δεν είχε ενημέρωση για το θέμα του deal με την Κηφισιά για την απόκτηση των Τεττέη-Παντελίδη

Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» το μέλλον του Παπαδημητρίου
Μετά την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ, οι εξελίξεις συνεχίζονται στον Παναθηναϊκός καθώς το μέλλον του Γιάννη Παπαδημητρίου βρίσκεται στον... αέρα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας παράγοντας δεν είχε ενημέρωση για το θέμα του deal με την Κηφισιά για την απόκτηση των Τεττέη-Παντελίδη όπως και για τις διαπραγματεύσεις με τον 65χρονο προπονητή, κάτι που δείχνει πως βρίσκεται στο περιθώριο.

Παράλληλα, όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για την εύρεση νέου τεχνικού διευθυντή!

Πηγή: gazzetta.gr

