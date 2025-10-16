Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» το μέλλον του Παπαδημητρίου
O τεχνικός διευθυντής του κλαμπ δεν είχε ενημέρωση για το θέμα του deal με την Κηφισιά για την απόκτηση των Τεττέη-Παντελίδη
Μετά την περίπτωση του Ράφα Μπενίτεθ, οι εξελίξεις συνεχίζονται στον Παναθηναϊκός καθώς το μέλλον του Γιάννη Παπαδημητρίου βρίσκεται στον... αέρα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας παράγοντας δεν είχε ενημέρωση για το θέμα του deal με την Κηφισιά για την απόκτηση των Τεττέη-Παντελίδη όπως και για τις διαπραγματεύσεις με τον 65χρονο προπονητή, κάτι που δείχνει πως βρίσκεται στο περιθώριο.
Παράλληλα, όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά για την εύρεση νέου τεχνικού διευθυντή!
Πηγή: gazzetta.gr
