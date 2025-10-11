Κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Αταμάν και οι υπόλοιποι προπονητές της Basket League: Φέρνει νέα διάταξη η ΓΓΑ
ΕΣΑΚΕ και ΕΟΚ προχώρησαν σε διαβουλεύσεις με την Πολιτεία, ώστε να λυθεί το ζήτημα για τους έξι προπονητές και να καθίσουν κανονικά στον πάγκο τους
Το ζήτημα με τους έξι προπονητές των ομάδων της Basket League που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, έφερε αναστάτωση στις ομάδες, ενόψει της 2ης αγωνιστικής. Εκεί όπου φυσικά ξεχωρίζει και το ντέρμπι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (12/10 - 19:00).
ΕΣΑΚΕ και ΕΟΚ προχώρησαν σε διαβουλεύσεις με την Πολιτεία, ώστε να λυθεί το ζήτημα για τους έξι προπονητές και να καθίσουν κανονικά στον πάγκο τους. Το όλο θέμα, είχε να κάνει με τις προϋποθέσεις της ΓΓΑ που έχουν τεθεί προς εκείνους, ώστε να μπορούν να κάθονται στον πάγκο των ομάδων της Basket League.
Με τη ΓΓΑ να ενημερώνει πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα σχετικά με τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ήταν ο ένας εκ των έξι προπονητών που δε διέθετε τις συγκεκριμένες τυπικές προδιαγραφές, οι οποίες έχουν τεθεί από πέρσι, με το θέμα να... σέρνεται χωρίς να έχει δοθεί κάποια λύση.
Η ΓΓΑ ενημέρωσε ότι ο Εργκίν Αταμάν έχει καταθέσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, οπότε θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Η ενημέρωση της ΓΓΑ για τον Αταμάν
«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.
Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).
Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».
πηγή: gazzetta
