Το φωτογραφικό άλμπουμ του Σιάο από την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη
Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και αύριο θα είναι στο ματς του Άρη με τους Χάμπουργκ Τάουερς
Ο Ρίτσαρντ Σιάο επιβεβαίωσε την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για την αυριανή αναμέτρηση του Άρη με τους Χάμπουργκ Τάουερς για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup.
Ο Ασιάτης ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ έφτασε ήδη στην πόλη και μάλιστα ανέβασε μια φωτογραφία από τον Λευκό Πύργο, τον Θερμαϊκό Κόλπο και τη θέα από τα Κάστρα της πόλης, αποτυπώνοντας την εντυπωσιακή ομορφιά της Θεσσαλονίκης.
Η ανάρτηση δείχνει την εκτίμηση του νεαρού ιδιοκτήτη για την πόλη και τη νέα του ομάδα, λίγες ώρες πριν τη δραστηριότητά του στο παρκέ με τον Άρη.
Ο 24χρονος επιχειρηματίας θα πάρει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα στο «Αλεξάνδρειο», το οποίο θα είναι κατάμεστο καθώς από χθες έχει ανακοινωθεί sold out.
Ο Σιάο δεν σκοπεύει να παραχωρήσει κάποια συνέντευξη Τύπου και η παραμονή του στη Θεσσαλονίκη θα είναι σύντομη έχοντας στο πρόγραμμα πέρα από την παρακολούθηση του αγώνα και κάποιες επαφές με στελέχη της ΚΑΕ και της ομάδας.
Υπενθυμίζεται πως ο Ασιάτης επενδυτής, επιστήθιος φίλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι από τις 21 Ιουλίου μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης.
