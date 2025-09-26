Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Πρώην σύντροφος του Γιαμάλ μιλά για τη σχέση τους: Δεν μου ζήτησε να φορέσω φανέλα της Μπαρτσελόνα, είμαι οπαδός της Θέλτα
Πρώην σύντροφος του Γιαμάλ μιλά για τη σχέση τους: Δεν μου ζήτησε να φορέσω φανέλα της Μπαρτσελόνα, είμαι οπαδός της Θέλτα
Η Φάτι Βάσκεθ μίλησε για τη σχέση της με τον 18χρονο σταρ, τον χαρακτήρα του και το πόσο ώριμος είναι για την ηλικία του
Για ακόμη μία φορά το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ ήρθε στην επικαιρότητα όχι για αγωνιστικούς λόγους.
Μία εκ των πρώην συντρόφων του σταρ της Μπαρτσελόνα, η Φάτι Βάσκεθ, έδωσε συνέντευξη σε ισπανική εκπομπή.
Σε αυτή η 30χρονη influencer αναφέρθηκε στη σχέση της με τον 17χρονο τότε διεθνή με τη Ρόχα, αλλά και τον χαρακτήρα του μεγάλου αστεριού του ισπανικού ποδοσφαίρου. Μίλησε και για την φήμη που θέλει τον Γιαμάλ να ζητά από τις κοπέλες να φορούν φανέλα της Μπαρτσελόνα κατά την διάρκεια του σεξ.
Η Βάσκεθ δεν παρέλειψε να ρίξει τα πυρά της στον ατζέντη του Γιαμάλ και στον στενό κύκλο του.
«Δεν είναι τόσο ταπεινός. Βγήκα μαζί του και πιστεύω ότι δεν έχει καλούς συμβούλους. Γνώρισα τον στενό του κύκλο και, από τον τρόπο που τον καθοδηγούν, δε νομίζω ότι τον συμβουλεύουν σωστά ή ότι κάνει τις σωστές επιλογές».
Για τον τρόπο ζωής του Γιαμάλ σε σχέση με την ηλικία του: «Δεν θεωρώ φυσιολογικό, στην ηλικία του -ήταν 17 ετών τότε- και αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα (ότι διέρρευσε ότι βγήκαμε μαζί), αλλά και το ότι στα 17 του πήγαινε σε νυχτερινά κέντρα, σε πάρτι, ή ότι στα 17 του έφερε 10 κορίτσια σε ένα σκάφος στην Ίμπιζα. Προφανώς οι παπαράτσι θα τον πιάσουν σε ένα τόσο δημοφιλές μέρος όπως η Ίμπιζα
Πριν βγει μαζί μου, ο Λαμίν Γιαμάλ είχε βγει με μια άλλη κοπέλα την προηγούμενη μέρα. Το κατάλαβα από μερικές φωτογραφίες που δημοσίευσα, και αυτή η κοπέλα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Ήσουν με τον Λαμίν; Έφυγα μια μέρα πριν έρθεις¨.
Ο ατζέντης του Λαμίν κρατάει ένα ημερολόγιο για αυτόν, οργανώνοντας τις μέρες με τα κορίτσια με τα οποία βγαίνει. Ο Λαμίν έχει ένα ημερολόγιο με κορίτσια».
Για το ταξίδι τους στην Ιταλία: «Το ραντεβού μου με τον Λαμίν Γιαμάλ στην Ιταλία. Όταν ήμασταν στο ξενοδοχείο, δεν είχαμε χρόνο να δούμε τηλεόραση… Κάναμε άλλα πράγματα».
Για τη σχέση του Γιαμάλ με τη Νικόλ: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αληθινή αγάπη στη σχέση του Λαμίν με τη Νίκι Νικόλ. Νομίζω ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, αλλά εκείνη δεν είναι ερωτευμένη μαζί του. Νομίζω ότι είναι εκεί επειδή μπορεί να της αποφέρει οφέλη».
Για τη σύγκριση του τρόπου ζωής του Γιαμάλ σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές της ηλικίας του: «Ο Πάου Κουμπαρσί είναι στην ίδια ηλικία με τον Λαμίν Γιαμάλ. Όταν έγιναν 18, μπορούσες να δεις τις φωτογραφίες – ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε ένα τεράστιο πάρτι, ενώ ο Πάου Κουμπαρσί γιόρτασε μόνο με ένα κέικ στο σπίτι… Καταλαβαίνεις τι εννοώ;».
Για μία φήμη σχετικά με την ερωτική τους επαφή: «Όχι, δεν μου ζήτησε ποτέ να βάλω φανέλα της Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφή. Είμαι φίλαθλος της Θέλτα».
