Η στιγμή που ένοπλοι αστυνομικοί των ΟΠΚΕ κάνουν έφοδο σε σπίτι 62χρονου που έκοβε ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε

Ο 65χρονος συνεργός του συνελήφθη επ' αυτοφώρω, ενώ απολογήθηκε στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.Ακολούθησε η έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή εις βάρος του 62χρονου βασικού κατηγορούμενου. Κατά τη σύλληψή του, αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του έξι ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσε για την παράνομη υλοτομία, πέντε φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και έναν ανιχνευτή μετάλλων, για τον οποίο δεν διέθετε άδεια κατοχής.