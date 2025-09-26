Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Έντονη στιγμή Τραμπ με Μελάνια, νεύματα, κούνημα κεφαλιού - Δείτε βίντεο
Δείτε την στιχομυθία τους που σχολιάστηκε - Τελικά πήγαν χέρι-χέρι στον Λευκό Οίκο
Ένα νέο βίντεο που καταγράφηκε στο Marine One έφερε στο φως μια αμήχανη στιχομυθία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της συζύγου του, Μελάνια. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, καθώς το προεδρικό ζεύγος επέστρεφε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Στο βίντεο ο 79χρονος πρόεδρος φαίνεται να κουνάει το δάχτυλο προς τη Μελάνια, η οποία αντιδρά κουνώντας αρνητικά το κεφάλι της. Λίγο αργότερα, οι δυο τους αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο και, παρά την προηγούμενη αμηχανία, περπάτησαν χέρι-χέρι στον Λευκό Οίκο.
Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα από τα αμερικανικά ΜΜΕ, ενώ σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το στιγμιότυπο.
Δείτε βίντεο με το περιστατικό:
Το πείραγμα στον Μακρόν και η… συμβουλή γάμου
Το περιστατικό θύμισε σε πολλούς βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο αεροσκάφος κατά την άφιξή τους στο Ανόι, κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τότε σχολιάσει.
«Υπήρξε ένα βίντεο με την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να χαστουκίζει τον σύζυγό της. Έχετε κάποια συμβουλή από ηγέτη σε ηγέτη;» ρώτησε τότε τον Αμερικανό πρόεδρο ανταποκριτής του Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με χιούμορ: «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα παραμένει κλειστή», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα. «Μίλησα μαζί του, είναι μια χαρά, είναι δύο πολύ καλοί άνθρωποι. Τον ξέρω καλά και δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη εκεί», πρόσθεσε ο Τραμπ, θέλοντας να κατευνάσει τις εντυπώσεις.
Έξω από το μαγαζί του πατέρα του έχασε τη ζωή του ο 11χρονος που παρασύρθηκε στην Ηγουμενίτσα - «Το παιδί μου» φώναζε η μητέρα του
Άγριο έγκλημα στην Τουρκία: 44χρονος εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
Ντακότα Τζόνσον: Με διάφανο φόρεμα εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης
