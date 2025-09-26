Έντονη στιγμή Τραμπ με Μελάνια, νεύματα, κούνημα κεφαλιού - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Ένα νέο βίντεο που καταγράφηκε στο Marine One έφερε στο φως μια αμήχανη στιχομυθία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της συζύγου του, Μελάνια. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, καθώς το προεδρικό ζεύγος επέστρεφε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.Στο βίντεο ο 79χρονος πρόεδρος φαίνεται να κουνάει το δάχτυλο προς τη Μελάνια, η οποία αντιδρά κουνώντας αρνητικά το κεφάλι της. Λίγο αργότερα, οι δυο τους αποβιβάστηκαν από το ελικόπτερο και, παρά την προηγούμενη αμηχανία, περπάτησαν χέρι-χέρι στον Λευκό Οίκο.Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα από τα αμερικανικά ΜΜΕ, ενώ σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το στιγμιότυπο.Το περιστατικό θύμισε σε πολλούς βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν να σπρώχνει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο αεροσκάφος κατά την άφιξή τους στο Ανόι, κάτι που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τότε σχολιάσει.«Υπήρξε ένα βίντεο με την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να χαστουκίζει τον σύζυγό της. Έχετε κάποια συμβουλή από ηγέτη σε ηγέτη;» ρώτησε τότε τον Αμερικανό πρόεδρο ανταποκριτής του Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε με χιούμορ: «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα παραμένει κλειστή», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα. «Μίλησα μαζί του, είναι μια χαρά, είναι δύο πολύ καλοί άνθρωποι. Τον ξέρω καλά και δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη εκεί», πρόσθεσε ο Τραμπ, θέλοντας να κατευνάσει τις εντυπώσεις.