Φορμπς: «Γιάννης και Θανάσης έπαιξαν ρόλο για να έρθω στον Άρη» - Βίντεο

Μπριν Φορμπς ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφή του μπασκετικού Άρη το καλοκαίρι που μας πέρασε.Ο Αμερικανός γκαρντ κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA με τους Μπακς (2021) μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο και όπως είπε σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ τα δύο αδέλφια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη.

Για την έλευσή του στον Άρη: «Ποιο είναι το κίνητρό μου; Οι νίκες. Ήρθα σε μια ομάδα με σπουδαία παράδοση. Είναι η ιστορία που έχει το club. Θέλω να βοηθήσω στην ανάπτυξη της ομάδας αλλά και στη δική μου.

Πάντα προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος στο σήμερα και στο μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Ήταν μια φοβερή εμπειρία (η κατάκτηση του τίτλου στο ΝΒΑ) αλλά θέλω να χτίσω πάνω σ’ αυτή το μέλλον μου, την επόμενη μέρα του franchise. Θέλω να παραμείνω πεινασμένος και νικητής, συνεχίζοντας την πορεία μου για την οποία θα είμαι περήφανος. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Νιώθω περήφανος για όσα κατάφερα στο παρελθόν αλλά πρέπει να χτίσω το μέλλον».







Για τη σχέση του με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο: «Τόσο ο Γιάννης και όσο και ο Θανάσης είναι σπουδαίοι συμπαίκτες. Ο Γιάννης είναι απίστευτο ταλέντο, τρομερός παίκτης και οι δύο όμως ήταν φανταστικοί συμπαίκτες. Ο Γιάννης είναι πιο χαλαρός και ο Θανάσης σου δίνει τόση ενέργεια. Δεν είχαμε πολύ ώρα για να συζητήσουμε, ήρθαν λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα (με το Περιστέρι) αλλά ο Θανάσης είναι ένας από τους βασικούς λόγους που βρίσκομαι εδώ. Έβαλε πολλά πράγματα στις θέσεις τους κι έπαιξε ρόλο σε αυτό που δημιουργήθηκε εδώ. Βασικά και οι δύο είναι σπουδαίοι άνθρωποι».

Για τον ρόλο που έπαιξε ο Θανάσης στην απόφασή του να έρθει στον Άρη: «Οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο στην απόφασή μου και μάλιστα μεγάλο. Μου μίλησε για την ιστορία, τον εμπιστεύτηκα και μου έδωσε αρκετές πληροφορίες για την ομάδα. Είναι από τους βασικούς λόγους που βρίσκομαι εδώ».

Για την ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall: «Είδα αρκετά βίντεο. Γεμάτο γήπεδο, τρελοί οπαδοί… Είμαι ενθουσιασμένος γιατί δεν έχω αγωνιστεί ποτέ σε τέτοια ατμόσφαιρα με χαρτάκια, πυρσούς και θέλω να το ζήσω».









Ειδήσεις σήμερα:



Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι



Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της



Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες

