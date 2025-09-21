Αποσύρθηκε η θρυλική Τζαμαϊκανή σπρίντερ Σέλι-Αν Φρέιζερ Πράις - Κατέκτησε το 17ο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο του Τόκιο
Αποσύρθηκε η θρυλική Τζαμαϊκανή σπρίντερ Σέλι-Αν Φρέιζερ Πράις - Κατέκτησε το 17ο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο του Τόκιο

Η Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις ολοκλήρωσε στο Τόκιο την αξιομνημόνευτη καριέρα της κατά την οποία αναδείχθηκε σε μία από τις κορυφαίες σπρίντερ όλων των εποχών με 17 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα

Αποσύρθηκε η θρυλική Τζαμαϊκανή σπρίντερ Σέλι-Αν Φρέιζερ Πράις - Κατέκτησε το 17ο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο του Τόκιο
Η θρυλική σπρίντερ Σέλι Αν Φρέιζερ Πράις, στα 39 της, κρέμασε τα αγωνιστικά καρφιά της μετά τον τελικό της σκυταλοδρομίας 4χ100 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο

Η Φρέιζερ Πράις είχε ανακοινώσει από πριν πως αυτή θα είναι η τελευταία της διοργάνωση. Συμμετείχε για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση στο παγκόσμιο της Οσάκα το 2007 και 18 χρόνια μετά η τελευταία της διοργάνωση έμελλε να είναι στην Ιαπωνία. 


Στον τελικό των 100μ κατέλαβε την 6η θέση, όμως με τις τρεις συναθλήτριές της στον τελικό της σκυταλοδρομίας κατέλαβε την 2η θέση, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο, το 17ο μετάλλιο της.

Η Τζαμαϊκανή είναι η πρώτη σε αριθμό ατομικών μεταλλίων, αφού έχει κατακτήσει οκτώ, έξι χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο. 


Ποια είναι η Φρέιζερ Πράις

Κλείσιμο
Η Τζαμαϊκανή γεννήθηκε το 1986 στο Κίνγκστον. Η καριέρα της εκτοξεύτηκε το 2008, όταν κατέκτησε το χρυσό στα 100μ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου.

Έγινε η πρώτη Τζαμαϊκανή που κέρδισε Ολυμπιακό τίτλο σε αυτό το αγώνισμα παρόλα αυτά αυτό ήταν μόνο η αρχή.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcygqbh94p95)


Στην καριέρα της συνολικά κατέκτησε οκτώ Ολυμπιακά μετάλλια σε πέντε διοργανώσεις, από το 2008 μέχρι και το 2024 με τα πέντε μάλιστα να είναι ατομικά.

Σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα έφτασε τα 17 μετάλλια σε 100μ, 200μ και 4Χ100μ. 

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcygwo2jtym9)


Στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024, η ατυχία τη χτύπησε στην πιο κρίσιμη στιγμή, τραυματίστηκε στην προθέρμανση και δεν μπόρεσε να τρέξει στον ημιτελικό των 100μ, ενώ είχε δηλώσει πως αυτή θα ήταν η τελευταία της Ολυμπιακή διοργάνωση.


