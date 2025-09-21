Αποσύρθηκε η θρυλική Τζαμαϊκανή σπρίντερ Σέλι-Αν Φρέιζερ Πράις - Κατέκτησε το 17ο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο του Τόκιο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcygwo2jtym9)

The end of an era. 🥺



🇯🇲 The legendary Shelly-Ann Fraser-Pryce finishes her World Championships career in Tokyo with 17 career medals.



2007 – 4×100m 🥈

2009 – 100m 🥇, 4×100m 🥇

2011 – 4×100m 🥈

2013 – 100m 🥇, 200m 🥇, 4×100m 🥇

2015 – 100m 🥇, 4×100m 🥇

2019 – 100m 🥇, 4×100m… pic.twitter.com/MGngjMkxyB — CITIUS MAG (@CitiusMag) September 21, 2025

Στην καριέρα της συνολικά κατέκτησε οκτώ Ολυμπιακά μετάλλια σε πέντε διοργανώσεις, από το 2008 μέχρι και το 2024 με τα πέντε μάλιστα να είναι ατομικά.Σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα έφτασε τα 17 μετάλλια σε 100μ, 200μ και 4Χ100μ.Στους Ολυμπιακούς του Παρισιού το 2024, η ατυχία τη χτύπησε στην πιο κρίσιμη στιγμή, τραυματίστηκε στην προθέρμανση και δεν μπόρεσε να τρέξει στον ημιτελικό των 100μ, ενώ είχε δηλώσει πως αυτή θα ήταν η τελευταία της Ολυμπιακή διοργάνωση.