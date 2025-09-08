Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Άρης: Ολοκληρώθηκε του Μπράμπετς στη Ρίο Άβε
Άρης: Ολοκληρώθηκε του Μπράμπετς στη Ρίο Άβε
Ο Τσέχος αμυντικός αποχώρησε από τους «κίτρινους» μετά από τέσσερα χρόνια και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ρίο Άβε
Έπειτα από τέσσερα χρόνια, ο Γιάκουμπ Μπράμπετς αποτελεί παρελθόν από τον Άρη, ακολουθώντας το δρόμο που… χάραξε ο Χουλιάν Κουέστα αποχωρώντας από το «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός ανακοινώθηκε επίσημα από τη Ρίο Άβε, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. «Ο Μπράμπετς είναι ένας αμυντικός με πλούσια διεθνή εμπειρία, έχοντας πραγματοποιήσει 41 εμφανίσεις με την εθνική Τσεχίας. Ο 33χρονος στόπερ έχει αγωνιστεί με την Γκενκ στο Βέλγιο, με τη Ρίζεσπορ στην Τουρκία και με τον Άρη Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, αλλά και στην πατρίδα του με τις Ζίζκοβ, Μπρνο, Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του πορτογαλικού συλλόγου.
Και καταλήγει: «Με σχεδόν 500 επίσημες εμφανίσεις στα… παπούτσια του, ο αμυντικός φέρνει εμπειρία στην άμυνα του συλλόγου του "Ρίο Γκράντε ντο Σουλ" και αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές για τον προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, υπό τις οδηγίες του οποίου προπονήθηκε το πρωί της Δευτέρας 8/9).
Ο Μπράμπετς αποχωρεί από του Χαριλάου έχοντας καταγράψει 142 εμφανίσεις με τους «κίτρινους». Η έλευση των Πέδρο Άλβαρο (κυρίως) και Νοά Σονκό Σούντγκρεν, όμως, τον άφησε πίσω στις επιλογές του Μαρίνου Ουζουνίδη – αν κι ο τελευταίος αναμένεται πολύ σύντομα να αφήσει το «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Μανόλο Χιμένεθ να τον διαδέχεται.
Στη Ρίο Άβε, ο Μπράμπετς θα συναντήσει, πλην του Συλαϊδόπουλου (πρώην προπονητή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού) τους γνώριμούς του από τη Super League, Ανδρέα Ντόη, Ομάρ Ρίτσαρντς, Νίκο Αθανασίου, Μάριο Βρουσάι, Θεοφάνη Μπάκουλα, Γιώργο Λιάβα, Αντώνη Παπακανέλλο και Ντάριο Σπίκιτς.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός ανακοινώθηκε επίσημα από τη Ρίο Άβε, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. «Ο Μπράμπετς είναι ένας αμυντικός με πλούσια διεθνή εμπειρία, έχοντας πραγματοποιήσει 41 εμφανίσεις με την εθνική Τσεχίας. Ο 33χρονος στόπερ έχει αγωνιστεί με την Γκενκ στο Βέλγιο, με τη Ρίζεσπορ στην Τουρκία και με τον Άρη Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, αλλά και στην πατρίδα του με τις Ζίζκοβ, Μπρνο, Σπάρτα Πράγας και Βικτόρια Πλζεν», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του πορτογαλικού συλλόγου.
Και καταλήγει: «Με σχεδόν 500 επίσημες εμφανίσεις στα… παπούτσια του, ο αμυντικός φέρνει εμπειρία στην άμυνα του συλλόγου του "Ρίο Γκράντε ντο Σουλ" και αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές για τον προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, υπό τις οδηγίες του οποίου προπονήθηκε το πρωί της Δευτέρας 8/9).
Ο Μπράμπετς αποχωρεί από του Χαριλάου έχοντας καταγράψει 142 εμφανίσεις με τους «κίτρινους». Η έλευση των Πέδρο Άλβαρο (κυρίως) και Νοά Σονκό Σούντγκρεν, όμως, τον άφησε πίσω στις επιλογές του Μαρίνου Ουζουνίδη – αν κι ο τελευταίος αναμένεται πολύ σύντομα να αφήσει το «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Μανόλο Χιμένεθ να τον διαδέχεται.
Στη Ρίο Άβε, ο Μπράμπετς θα συναντήσει, πλην του Συλαϊδόπουλου (πρώην προπονητή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού) τους γνώριμούς του από τη Super League, Ανδρέα Ντόη, Ομάρ Ρίτσαρντς, Νίκο Αθανασίου, Μάριο Βρουσάι, Θεοφάνη Μπάκουλα, Γιώργο Λιάβα, Αντώνη Παπακανέλλο και Ντάριο Σπίκιτς.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα