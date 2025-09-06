Το επιβεβαίωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς - Έρχεται στην Αθήνα για να παίξει στο ΟΑΚΑ τον Νοέμβριο

Νόβακ Τζόκοβιτς ηττήθηκε 3-0 σετ από τον Κάρλος Αλκαράθ και έμεινε εκτός τελικού στο US Open.Ο Σέρβος μετά τον αγώνα τόνισε ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί για να κερδίσει το 25ο Grand Slam του και εν συνεχεία ρωτήθηκε για το πλάνο του έως το τέλος του 2025.Αυτό που επιβεβαίωσε είναι ότι στο διάστημα 2-8 Νοεμβρίου θα είναι στο ΟΑΚΑ για να παίξει στο τουρνουά ATP 250 της Αθήνας.«Σίγουρα θα παίξω στο τουρνουά της Αθήνας, αλλά πέρα απ' αυτό, παραμένει άγνωστο το που θα πάω και τι κάνω» είπε ο Νόλε.



Πως θα μπορούσε να μην έρθει αφού αυτός αποφάσισε να μεταφέρει το τουρνουά του Βελιγραδίου στην Αθήνα. Ο Νόλε έχει άσχημες σχέσεις πλέον με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, και γι' αυτό αποφάσισε να πάρει το τουρνουά από την χώρα του και να το φέρει στην Ελλάδα.





Στο ίδιο τουρνουά θα δούμε και τον Στέφανο Τσιτσιπά.



Ειδήσεις σήμερα:



«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης



Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους



70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης



