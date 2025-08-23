Νόβακ Τζόκοβιτς: «Μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα το τουρνουά που θα διοργανωθεί στην Αθήνα»
Το Belgrade Open δεν μπορεί να γίνει στη Σερβία λόγω κοινωνικών αναταραχών και έτσι η Ελλάδα θα το διοργανώσει στην Αθήνα
Τη μεταφορά του Belgrade Open στην Αθήνα σχολίασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, εκφράζοντας τη στήριξή του στη νέα διοργάνωση, που θα φέρει το όνομα Hellenic Championship και θα διεξαχθεί στις 2-8 Νοεμβρίου.
Ο Σέρβος θρύλος του τένις, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη για το US Open, τόνισε τη σημασία της μεταφοράς του τουρνουά για την Ελλάδα, αλλά και την ανησυχία του για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη Σερβία.
Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο Νόβακ Τζόκοβιτς για τη μεταφορά του τουρνουά στην Ελλάδα: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν θέλαμε να μεταφέρουμε το τουρνουά, δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα. Ανυπομονούμε να πάμε στην Αθήνα, όπου πραγματικά μας υποδέχθηκαν πολύ φιλικά. Είναι πολύ χαρούμενοι που θα έχουν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν τέτοιο τουρνουά για πρώτη φορά από τη δεκαετία του '90. Είναι μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα, που είναι μεγαλύτερη χώρα από τη Σερβία, αλλά είμαστε παρόμοιοι όσον αφορά τη νοοτροπία. Αγαπούν το μπάσκετ, αγαπούν τον αθλητισμό, και στο τένις έχουν τώρα τον Τσιτσιπά και τη Σάκκαρη, που είναι ήδη εδώ και χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, και το τένις γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Ανυπομονούμε, γιατί το τουρνουά θα διεξαχθεί στην OAKA, το οποία είναι μεγάλο και υπέροχο. Παρακολουθώ συνέχεια μπάσκετ, ελπίζω η προσέλευση να είναι μεγάλη».
Για το μέλλον του τουρνουά: «Ελπίζω ότι θα επιστρέψει στη Σερβία. Από τη δική μας πλευρά υπάρχει πάντα αυτή η επιθυμία και η τάση. Ο αδερφός μου, ο Τζόρτζε – που διευθύνει το τουρνουά – απλά βρέθηκε σε μια κατάσταση όπου το τουρνουά έπρεπε να μεταφερθεί. Ελπίζω ότι θα έρθουν καλύτερες εποχές τα επόμενα χρόνια, ώστε να επιστρέψει το τουρνουά, ίσως και σε υψηλότερη κατηγορία, ποτέ δεν ξέρεις. Το κοινό στο Βελιγράδι αγαπά και παρακολουθεί το τένις, η Σερβία τα τελευταία 20 χρόνια έχει γίνει χώρα του τένις, χάρη σε όλες τις επιτυχίες μας».
Για την κατάσταση στη Σερβία: «H γενικότερη κατάσταση στη χώρα είναι τέτοια που ο κόσμος ενδιαφέρεται ελάχιστα για τον αθλητισμό... Συμβαίνουν πολλά, υπάρχει μεγάλη αλλαγή γενικά τόσο του λαού όσο και του κράτους... Χωρίς να μπαίνω στην πολιτική, γιατί ήδη έχω μιλήσει αρκετά για αυτό, ελπίζω να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Όλα έχουν κλιμακωθεί πάρα πολύ, είμαστε κυριολεκτικά στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Ελπίζω η κατάσταση να ηρεμήσει λίγο, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη γι' αυτό».
