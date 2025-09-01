Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Η Γαλατάσαραϊ προσπαθεί να αποκτήσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ
Ο Αργεντινός τερματοφύλακας δεν υπολογίζεται στην Άστον Βίλα, δε θα πάει στη Γιουνάιτεντ και μοναδική διέξοδος του μοιάζει να είναι η Γαλατά
Θεωρείται (και είναι) ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στον κόσμο, είναι εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής, αλλά κινδυνεύει να μείνει ανενεργός στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν.
Ο Εμιλιάνο Μαρτίνεζ, ο οποίος την ερχόμενη Πέμπτη γίνεται 33 ετών, πέρσι στο τελευταίο εντός έδρας ματς της Άστον Βίλα, φάνηκε να αποχαιρετά τον κόσμο της ομάδας, χωρίς όμως ποτέ να δηλώσει επίσημα ότι φεύγει...
Κι ενώ όλο το καλοκαίρι φαινόταν ότι ήταν πολύ κοντά στη Γιουνάιτεντ, επίσημη πρόταση δεν έγινε ποτέ, με τον Ουνάι Έμερι όμως να δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν τον υπολογίζει για την ομάδα του, παρά το κάκιστο ξεκίνημα της στη σεζόν.
Η Βίλα έχασε εντός έδρας από τη Γουέστ Χαμ και είναι προτελευταία με μία ισοπαλία, δύο ήττες κι όταν ο Έμερι ρωτήθηκε για το αν ο Μαρτίνεζ επιστρέψει στην ομάδα, ο Βάσκος τεχνικός απάντησε αναφέροντας το όνομα του Μαρκ Μπιζό. Του Γάλλου τερματοφύλακα που έχει πάρει φανέλα βασικού...
Ουσιαστικά επιβεβαίωσε το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αργεντινής, αλλά τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο εμφανίστηκε η Γαλατάσαραϊ. Η πρωταθλήτρια Τουρκίας, έχοντας χάσει τη μάχη από τη Φενερμπαχτσέ για τον Έντερσον, θέλει έναν τερματοφύλακα κλάσης και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους «χωριάτες».
Ο Μαρτίνεζ δεν εμφανίζεται ενθουσιασμένος με την προοπτική της Τουρκίας, αλλά με τη μεταγραφική περίοδο να φτάνει στο τέλος της, δεν έχει και άλλες επιλογές...
