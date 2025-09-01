«Έτρεχε με πάνω από 150χλμ/ώρα και εγκατέλειψε το σημείο» – Τι λέει ο δικηγόρος του θύματος της οδηγού της Porsche

Μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος της, παραπέμφθηκεαπό την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή της.Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη εντοπίστηκε την Παρασκευή, περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα, στο σπίτι της και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου ομολόγησε ότι οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσής του με δεύτερο αυτοκίνητο, από το οποίο απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα τα δύο άτομα.Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι μία φίλη της τη μετέφερε στο νοσοκομείο και αργότερα ειδοποίησε την Τροχαία, χωρίς όμως να αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα.Η ίδια αρνείται ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.