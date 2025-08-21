Αργεντινή: Αδιανόητες σκηνές σε εξέδρες γηπέδου - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν, δείτε βίντεο
Αργεντινή Χιλή Copa Sudamericana Επεισόδια Ξυλοδαρμός

Αργεντινή: Αδιανόητες σκηνές σε εξέδρες γηπέδου - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν, δείτε βίντεο

Πολύ σκληρές εικόνες με τους χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντα να μπουκάρουν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων και να βασανίζουν όποιον βρίσκουν μπροστά τους

Αργεντινή: Αδιανόητες σκηνές σε εξέδρες γηπέδου - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν, δείτε βίντεο
Ο επαναληπτικός αγώνας μεταξύ της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε, για τη φάση των «16» του Copa Sudamericana, διακόπηκε απροσδόκητα λόγω πολύ βίαιων επεισοδίων στις κερκίδες του γηπέδου της Αργεντινής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή, οι οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε άρχισαν να πετάνε αντικείμενα προς την εξέδρα των γηπεδούχων, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και σπάζοντας καθίσματα.

Μεταξύ των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις ήταν πέτρες, ξύλα, ακόμη και ολόκληρες τουαλέτες. Αυτά τα περιστατικά ώθησαν τον διαιτητή να διακόψει τον αγώνα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια τόσο των παικτών όσο και των θεατών. Μετά από αρκετά λεπτά αδράνειας της αστυνομίας, αποφασίστηκε ότι οι φιλοξενούμενοι οπαδοί έπρεπε να εγκαταλείψουν τις κερκίδες τους, αλλά με περίπου 30 από αυτούς να βρίσκονται ακόμα στις κερκίδες, οι γηπεδούχοι οπαδοί κατάφεραν να εισβάλλουν στη θύρα τους με στόχο «αντίποινα».

Σε κάποια βίντεο φαίνεται πως οπαδοί της Ιντεπεντιέντε ανάγκαζαν τους Χιλιανούς φιλάθλους να βγάλουν τα ρούχα τους (ή τους τα έβγαζαν εκείνοι με τη βία) και τις συνέχεια τους χτυπούσαν με ό,τι «πολεμικό» εργαλείο διέθεταν. Πολλοί αφού έμεναν με τα εσώρουχαν έτρεχαν προς την έξοδο της θύρας προσπαθώντας να σωθούν.

Δείτε τα πολύ σκληρά βίντεο:



Οι αρχές έχουν αναφέρει ότι οι συγκρούσεις έχουν αφήσει άγνωστο τον αριθμό των τραυματιών, πολλοί από τους οποίους σοβαρά. Μάλιστα, ένας από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα του γηπέδου, όταν τον έσπρωξαν οπαδοί της Ιντεπεντιέντε, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και έναν να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.


Οπαδοί της Ιντεπεντιέντε επιχείρησαν να μπουν στα αποδυτήρια της Ουνιβερσιδάδ για να επιτεθούν στην ομάδα, το προπονητικό επιτελείο και την αποστολή των «μπλε».

Ακόμη και το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή από το ξενοδοχείο στο γήπεδο και από το στάδιο στο ξενοδοχείο δέχτηκε επίθεση από οπαδούς της Ιντεπεντιέντε. Να σημειωθεί ότι τα επεισόδια φέρεται να ξεκίνησαν όταν Χιλιανοί οπαδοί έκλεψαν μια σημαία της Ιντεπεντιέντε. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στα πρώτα επεισόδια και ήταν η αρχή του χάους που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του αγώνα.



Η αστυνομία της περιοχής συνέλαβε πάνω από 300 οπαδούς της ομάδας από την Χιλή.


