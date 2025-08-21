Αργεντινή: Αδιανόητες σκηνές σε εξέδρες γηπέδου - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν, δείτε βίντεο
Πολύ σκληρές εικόνες με τους χούλιγκαν της Ιντεπεντιέντα να μπουκάρουν στην εξέδρα των φιλοξενούμενων και να βασανίζουν όποιον βρίσκουν μπροστά τους
Μεταξύ των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις ήταν πέτρες, ξύλα, ακόμη και ολόκληρες τουαλέτες. Αυτά τα περιστατικά ώθησαν τον διαιτητή να διακόψει τον αγώνα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια τόσο των παικτών όσο και των θεατών. Μετά από αρκετά λεπτά αδράνειας της αστυνομίας, αποφασίστηκε ότι οι φιλοξενούμενοι οπαδοί έπρεπε να εγκαταλείψουν τις κερκίδες τους, αλλά με περίπου 30 από αυτούς να βρίσκονται ακόμα στις κερκίδες, οι γηπεδούχοι οπαδοί κατάφεραν να εισβάλλουν στη θύρα τους με στόχο «αντίποινα».
Σε κάποια βίντεο φαίνεται πως οπαδοί της Ιντεπεντιέντε ανάγκαζαν τους Χιλιανούς φιλάθλους να βγάλουν τα ρούχα τους (ή τους τα έβγαζαν εκείνοι με τη βία) και τις συνέχεια τους χτυπούσαν με ό,τι «πολεμικό» εργαλείο διέθεταν. Πολλοί αφού έμεναν με τα εσώρουχαν έτρεχαν προς την έξοδο της θύρας προσπαθώντας να σωθούν.
Δείτε τα πολύ σκληρά βίντεο:
Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg— bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) August 21, 2025
Salvajada absoluta. pic.twitter.com/ezL7Ixgu3Y— Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025
O cara da terceira imagem não está destroçado ou partido ao meio. É apenas o pé de por cima do banco! pic.twitter.com/qTIbb4iqts— .🕷️ (@itsnotgaah) August 21, 2025
Nunca se tiro, lo tiraron pic.twitter.com/TkEtV6oIEN— Giovannii (@bajoperfil_30) August 21, 2025
Οι αρχές έχουν αναφέρει ότι οι συγκρούσεις έχουν αφήσει άγνωστο τον αριθμό των τραυματιών, πολλοί από τους οποίους σοβαρά. Μάλιστα, ένας από τους οπαδούς της Ουνιβερσιδάδ έπεσε στο κενό από το δεύτερο διάζωμα του γηπέδου, όταν τον έσπρωξαν οπαδοί της Ιντεπεντιέντε, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και έναν να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
ESTO ES LO QUE ESPN NO QUIERE QUE VEAS pic.twitter.com/marbmkLdS4— Peñargrol (@CAPArgento__) August 21, 2025
Οπαδοί της Ιντεπεντιέντε επιχείρησαν να μπουν στα αποδυτήρια της Ουνιβερσιδάδ για να επιτεθούν στην ομάδα, το προπονητικό επιτελείο και την αποστολή των «μπλε».
Ακόμη και το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή από το ξενοδοχείο στο γήπεδο και από το στάδιο στο ξενοδοχείο δέχτηκε επίθεση από οπαδούς της Ιντεπεντιέντε. Να σημειωθεί ότι τα επεισόδια φέρεται να ξεκίνησαν όταν Χιλιανοί οπαδοί έκλεψαν μια σημαία της Ιντεπεντιέντε. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στα πρώτα επεισόδια και ήταν η αρχή του χάους που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του αγώνα.
⚽ Asesinos 🚨— NotiCancha (@porqueTcol) August 21, 2025
Hinchas de @Independiente 🇦🇷 y de @udechile 🇨🇱 se acusan mutuamente de haber iniciado la trifulca en el estadio Libertadores de América 🏟️, en Avellaneda.
Aún no hay cifras oficiales pero habría personas fallecidas 😓. pic.twitter.com/QSH77Nntf0
Η αστυνομία της περιοχής συνέλαβε πάνω από 300 οπαδούς της ομάδας από την Χιλή.
Más de 300 hinchas de Universidad de Chile detenidos por la Policía de la Ciudad, luego de los incidentes en la cancha de Independiente. pic.twitter.com/rwBtGHb0cL— TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025
