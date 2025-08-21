Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Αργεντινή: Πεδίο μάχης γήπεδο σε ματς του Copa Sudamericana - Άγριες συγκρούσεις οπαδών και 3 νεκροί
Εικόνες ντροπής εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ιντεπεντιέντε και Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε
Το γήπεδο του Αβεγιανέδα στην Αργεντινή μετετράπη σε πεδίο μάχης, καθώς ο αγώνας μεταξύ Ιντεπεντιέντε και Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, για τη φάση των «16» του Copa Sudamericana, διακόπηκε οριστικά έπειτα από σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στις κερκίδες.
Όλα ξεκίνησαν όταν Χιλιανοί οπαδοί, που ήταν τοποθετημένοι στο πάνω διάζωμα,, επιτέθηκαν με αντικείμενα στους οπαδούς της Ιντεπεντιέντε που βρίσκονταν χαμηλότερα, χωρίς να υπάρχει επαρκής αστυνομική φύλαξη. Καρέκλες, μπουκάλια, ακόμη και κροτίδες εκτοξεύθηκαν, ενώ δεν έλειψαν οι εμπρησμοί από μερίδα οπαδών. Σύντομα επικράτησε το απόλυτο χάος, με την κατάληξη να είναι τραγική καθώς τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους, ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο αριθμός των τραυματιών είναι διψήφιος. Τουλάχιστον 300 είναι οι συλλήψεις, σύμφωνα με τις αρχές.
Η ένταση φαίνεται πως ξεκίνησε μετά την κλοπή μιας σημαίας της Ιντεπεντιέντε, γεγονός που πυροδότησε τις συμπλοκές. Παρά την εντολή για απομάκρυνση των φιλοξενούμενων, οι οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ αρνήθηκαν να φύγουν, έσπασαν αποθήκες με υλικά καθαρισμού και συνέχισαν να επιτίθενται. Μάλιστα, ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά ήταν η πτώση οπαδού από το δεύτερο διάζωμα, σκηνές που καταγράφηκαν από τις κάμερες του γηπέδου κι έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.
Η αστυνομία, αν και παρούσα με εκατοντάδες άνδρες, δεν παρενέβη άμεσα, καθώς υπήρχε εντολή από τη CONMEBOL να μην προσεγγίσει τον χώρο των φιλοξενουμένων οπαδών. Όταν τελικά έγινε εκκένωση, ακολούθησαν νέα επεισόδια και ξυλοδαρμοί, με τραυματίες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο της πόλης.
Το παιχνίδι αναβλήθηκε αφήνοντας εικόνες ντροπής για το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής. Όπως κατήγγειλαν φίλαθλοι της Ιντεπεντιέντε, δέχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου πέτρες και άλλα αντικείμενα χωρίς καμία ουσιαστική προστασία.
Πηγή: gazzetta.gr
❌⚠️Hay HINCHAS de INDEPENDIENTE HERIDOS en las afueras del LIbertadores de América.pic.twitter.com/j7YS6PpGcu— Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) August 21, 2025
Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια
Si no murió nadie hoy es un milagro.— Alerta 🚨 (@DeadAlerta) August 21, 2025
MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3
