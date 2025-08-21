Ιμάν Κελίφ: Αγνώριστη η μποξέρ που προκάλεσε σάλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες- Δείτε φωτογραφία

Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Η εικόνα αυτή ήρθε περίπου μια εβδομάδα από την εξομολόγηση της Κελίφ ότι περνάει μια «δύσκολη φάση» έναν χρόνο από την κατάκτηση του χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου στο Παρίσι
Εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που είχε δει όλος ο πλανήτης στα ρινγκ των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου προκάλεσε σάλο η παρουσία της, παρουσίασε η Ιμάν Κελίφ στα παρασκήνια τηλεοπτικής εκπομπής.
Παρά τον αποκλεισμό της από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας το 2023 γιατί δεν είχε περάσει τα τεστ επιλεξιμότητας φύλου, η Κελίφ αγωνίστηκε κανονικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της.
Η νέα εικόνα της Κελίφ καταγράφηκε την Τρίτη σε φωτογραφία που ανήρτησε στα social media η παρουσιάστρια και podcaster, Νασίμα Ντζαφάρ Μπέι.
Στη φωτογραφία η παρουσιάστρια έγραψε «πάντα χαρά μου» για την Κελίφ που είχε μακριά μαλλιά και έντονο μακιγιάζ.
«Ήταν μια αξέχαστη στιγμή, μια στιγμή που τα δάκρυά μου αναμίχθηκαν με το δέος της υπερηφάνειας, μια στιγμή που η σημαία της χώρας μου υψώθηκε ψηλά και εγώ κράτησα το κεφάλι μου ψηλά με τη δύναμη ενός μποξέρ και την καρδιά ενός ανθρώπου. «Σήμερα, στην επέτειο αυτού του θριάμβου, περνάω μια δύσκολη φάση γεμάτη προκλήσεις, σιωπή και αναμονή... Αλλά παρά τα πάντα, το πνεύμα που πάλεψε για το χρυσό χτυπά ακόμα μέσα μου. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι κάθε πτώση είναι προοίμιο για μια ισχυρότερη άνοδο και ότι κάθε καθυστέρηση φέρει μέσα της μια δοκιμασία πίστης και θέλησης. Η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στη νίκη, αλλά στην επιμονή ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες. Είμαι η Ιμάν Κελίφ, χθεσινή πρωταθλήτρια, ανθεκτική σήμερα και αποφασισμένη να επιστρέψω αύριο. Ευχαριστώ όλους όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε μένα... Και ευχαριστώ τον εαυτό μου που δεν τα παράτησε ποτέ» έγραψε η Κελίφ στο Instagram.
