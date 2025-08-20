Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Από τη Γιουβέντους στη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ντάγκλας Λουίζ
Από τη Γιουβέντους στη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ντάγκλας Λουίζ
Η Νότιγχαμ συνεχίζει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, αφού συμφώνησε σε όλα με τη Γιουβέντους για την απόκτηση του Ντάγκλας Λουίζ
Εντυπωσιακή η Νότιγχαμ Φόρεστ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, μιας και τα «χτυπήματα» είναι διαδοχικά. Η Φόρεστ έχει δαπανήσει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ κάνοντας στοχευμένες κινήσεις.
Ο Ντάγκλας Λουίζ αυτή τη φορά αποτελεί την νέα προσθήκη των Κόκκινων, καθώς η Νότιγχαμ τα έχει βρει σε όλα με την Γιουβέντους για την απόκτηση του με ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ.
Ο Βραζιλιάνος μέσος θα ταξιδέψει εντός της ημέρας (20/8) στο Νησί, εφόσον ολοκληρωθεί έγκαιρα η ανταλλαγή των απαραίτητων εγγράφων με την ιταλική ομάδα και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Νούνο Σάντο. Η Νότιγχαμ, η οποία μπήκε ιδανικά στη σεζόν συμμετέχει στο Europa League.
Οι σχέσεις του Λουίζ με τον Τούντορ και τους συμπαίκτες του ήταν τυπικές το τελευταίο διάστημα και η επιστροφή του στην Premier League έμοιαζε μονόδρομος. Ο ίδιος είχε στο παρελθόν φορέσει τη φανέλα της Άστον Βίλα.
🚨🌳 Douglas Luiz to Nottingham Forest, here we go! Deal now done for fee around €30m to Juventus.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Understand #NFFC are planning for the Brazilian to travel today destination UK if documents are exchanged in time.
Medical can take place on Thursday if all goes to plan. ✈️🇧🇷 pic.twitter.com/vx52RjxTcD
