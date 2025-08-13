Η Μάντσεστερ Σίτι κάνει το «μπαμ» στον άσο - Συμφώνησε με Ντοναρούμα που αποχώρησε από την Παρί
Η Μάντσεστερ Σίτι κάνει το «μπαμ» στον άσο - Συμφώνησε με Ντοναρούμα που αποχώρησε από την Παρί
Σύμφωνα με την Equipe ο 26χρονος Ιταλός γκολκίπερ είχε επικοινωνία με τον Πεπ Γκουαρδιόλα κι έφτασε προφορική συμφωνία με τους Πολίτες
Ο καπνός του «αντίο» του Τζίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν είχε και... φωτιά! Ο Ιταλός αποχαιρέτησε τους οπαδούς της γαλλικής ομάδας και φαίνεται πως ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του στην Premier League. Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για αυτόν, όμως οι Citizens είναι αυτοί που δείχνουν να κερδίζουν την κούρσα.
Όπως μετέδωσε η Equipe, ο Τζίτζι Ντοναρούμα τα... είπε στο τηλέφωνο με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, πήρε και έδωσε το «πράσινο φως» και μάλιστα έφτασε και σε πλήρη συμφωνία με τη Σίτι για να γίνει κάτοικος «Έτιχαντ»! Πλέον, το μπαλάκι περνάει στην αγγλική ομάδα που θέλει να διαπραγματεύτει μια συμφέρουσα αγορά για τον 26χρονο Ιταλό γκολκίπερ. Το συμβόλαιό του κανονικά λήγει το επόμενο καλοκαίρι αλλά αναμένεται να του επιτραπεί μια... εύκολη έξοδος.
Ο Ντοναρούμα πραγματοποίησε τρομερή σεζόν και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του τρεμπλ της Παρί Σεν Ζερμέν, όμως ο Λουίς Ενρίκε δήλωσε ότι θέλει κάτι διαφορετικό κάτω από τα δοκάρια και ουσιαστικά τον έθεσε εκτός ομάδας.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Όπως μετέδωσε η Equipe, ο Τζίτζι Ντοναρούμα τα... είπε στο τηλέφωνο με τον Πεπ Γκουαρδιόλα, πήρε και έδωσε το «πράσινο φως» και μάλιστα έφτασε και σε πλήρη συμφωνία με τη Σίτι για να γίνει κάτοικος «Έτιχαντ»! Πλέον, το μπαλάκι περνάει στην αγγλική ομάδα που θέλει να διαπραγματεύτει μια συμφέρουσα αγορά για τον 26χρονο Ιταλό γκολκίπερ. Το συμβόλαιό του κανονικά λήγει το επόμενο καλοκαίρι αλλά αναμένεται να του επιτραπεί μια... εύκολη έξοδος.
Gianluigi Donnarumma a échangé avec Pep Guardiola et possède un accord avec Manchester City— L'Équipe (@lequipe) August 12, 2025
➡️ https://t.co/AH7JxrMJWH pic.twitter.com/Qn8Ul9Csg3
Ο Ντοναρούμα πραγματοποίησε τρομερή σεζόν και συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του τρεμπλ της Παρί Σεν Ζερμέν, όμως ο Λουίς Ενρίκε δήλωσε ότι θέλει κάτι διαφορετικό κάτω από τα δοκάρια και ουσιαστικά τον έθεσε εκτός ομάδας.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα