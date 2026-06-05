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Ολυμπιακός: Γουόρντ και Τζόουνς εκτός εξάδας για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Γουόρντ και Τζόουνς εκτός εξάδας για τον τελικό με τον Παναθηναϊκό
Στην 12αδα για τον σημερινό τελικό (21:00) οι Χολ και Νιλικίνα
Αλλαγές στην εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τον 2ο τελικό με τον Παναθηναϊκό (5/6, 21:00) από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Ο Έλληνας προπονητής άφησε εκτός τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Τάισον Γουόρντ και πήρε στην εξάδα τον Φρανκ Νιλικίνα και τον Ντότα Χολ.
Ουσιαστικά άλλαξε έχει μια αλλαγή στη θέση «5» τον Χολ αντί του Τζόουνς και έβαλε έναν καλύτερο χειριστή της μπάλας, τον Νιλικίνα στην εξάδα.
Εκτός για όλους τους τελικούς παραμένουν οι Φαλ, Μόρις και ΜακΚίσικ.
H 11αδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόζεφ, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ.
Ο Έλληνας προπονητής άφησε εκτός τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Τάισον Γουόρντ και πήρε στην εξάδα τον Φρανκ Νιλικίνα και τον Ντότα Χολ.
Ουσιαστικά άλλαξε έχει μια αλλαγή στη θέση «5» τον Χολ αντί του Τζόουνς και έβαλε έναν καλύτερο χειριστή της μπάλας, τον Νιλικίνα στην εξάδα.
Εκτός για όλους τους τελικούς παραμένουν οι Φαλ, Μόρις και ΜακΚίσικ.
H 11αδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόζεφ, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοφ.
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