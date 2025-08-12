Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Τα... έχωσε στον Λουίς Ενρίκε για την απομάκρυνσή του από την Παρί ο Ντοναρούμα: «Κάποιος αποφάσισε ότι δεν μπορώ να μείνω»
Ο Ιταλός «φωτογράφισε» τον προπονητή του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν δική του απόφαση η απομάκρυνση του, καθώς ψάχνει διαφορετικό στυλ τερματοφύλακα
Τέλος εποχής για τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ιταλός γκολκίπερ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τους Παριζιάνους και ο ίδιος θέλησε μέσω Instagram να στείλει ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τους οπαδούς της ομάδας.
Θέλησε να ευχαριστήσει τους φιλάθλους και όσους συνεργάστηκε, ενώ δε δίστασε να φωτογραφήσει τον Λουίς Ενρίκε για την αποχώρησή του, λέγοντας ότι κάποιος αποφάσισε ότι δε μπορώ να συνεισφέρω άλλο στην ομάδα.
Αναλυτικά το μήνυμά του
«Προς τους ξεχωριστούς οπαδούς της Παρί,
Από την πρώτη μέρα που έφτασα, έδωσα τα πάντα – εντός και εκτός γηπέδου – για να κερδίσω τη θέση μου και να υπερασπιστώ την εστία της Παρί Σεν Ζερμέν.
Δυστυχώς, κάποιος αποφάσισε ότι δεν μπορώ πλέον να είμαι μέλος της ομάδας και να συνεισφέρω στην επιτυχία της ομάδας. Είμαι απογοητευμένος και αποκαρδιωμένος.
Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να κοιτάξω τους οπαδούς στο Παρκ ντε Πρενς στα μάτια για άλλη μια φορά και να τους αποχαιρετήσω όπως πρέπει να γίνει. Αν αυτό δεν συμβεί, θέλω να ξέρετε ότι η υποστήριξη και η αγάπη σας σημαίνουν τα πάντα για μένα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θα κουβαλάω πάντα μαζί μου τη μνήμη όλων των συναισθημάτων, των μαγικών νυχτών και εσάς, που με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι σας.
Στους συμπαίκτες μου – τη δεύτερη οικογένειά μου – σας ευχαριστώ για κάθε μάχη, κάθε γέλιο, κάθε στιγμή που μοιραστήκαμε. Θα είστε πάντα αδέρφια μου.
Το να παίζω για αυτόν τον σύλλογο και να ζω σε αυτή την πόλη ήταν τεράστια τιμή.
Σε ευχαριστώ, Πάρι».
🚨⚠️ Luis Enrique: “Donnarumma is out of the squad as it’s my own decision. I am 100% responsible”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025
“I want a different kind of goalkeeper and I made this decision. Gigio is one of the best GKs in the whole world”.
Donnarumma will also clarify his position soon. 👀🔜 pic.twitter.com/czTj4BD69q
