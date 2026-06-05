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Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη La Liga ο Λαμίν Γιαμάλ
Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη La Liga ο Λαμίν Γιαμάλ
Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν και μετά τον Ραφίνια, που πήρε το βραβείο πέρσι, φέτος ήταν η σειρά του 18χρονου σταρ των Καταλανών
Άλλη μια πρωτιά για τον Λαμίν Γιαμάλ! Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα κέρδισε το βραβείου του κορυφαίου παίκτη της La Liga για τη σεζόν 2025/26, που ήταν και «πρωταθληματική» για τους Μπλαουγκράνα.
Ο 18χρονος Ισπανός εξτρέμ συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του τίτλου για τους Καταλανούς, σκοράροντας 16 γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ.
Έτσι, η Μπάρτσα που προ ημερών είδε τον Χάνσι Φλικ να αναδεικνύεται κορυφαίος προπονητής της λίγκας, έφτασε σε ακόμη μια πρωτιά με το πιο ελπιδοφόρο μελλοντικό της πρότζεκτ.
Ο ισπανικός σύλλογος διατήρησε τα σκήπτρα στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κόβοντας πρώτος το... νήμα με 94 βαθμούς, 95 γκολ ενεργητικό και 36 παθητικό.
Κατ' αυτόν τον τρόπο πρόσθεσε στη συλλογή του το 29ο πρωτάθλημα της μακροχρόνιας ιστορίας του.
Πλέον, ο Γιαμάλ και η Εθνική Ισπανίας μετράνε αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.
Ο 18χρονος Ισπανός εξτρέμ συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του τίτλου για τους Καταλανούς, σκοράροντας 16 γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ.
Έτσι, η Μπάρτσα που προ ημερών είδε τον Χάνσι Φλικ να αναδεικνύεται κορυφαίος προπονητής της λίγκας, έφτασε σε ακόμη μια πρωτιά με το πιο ελπιδοφόρο μελλοντικό της πρότζεκτ.
Ο ισπανικός σύλλογος διατήρησε τα σκήπτρα στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κόβοντας πρώτος το... νήμα με 94 βαθμούς, 95 γκολ ενεργητικό και 36 παθητικό.
Κατ' αυτόν τον τρόπο πρόσθεσε στη συλλογή του το 29ο πρωτάθλημα της μακροχρόνιας ιστορίας του.
Πλέον, ο Γιαμάλ και η Εθνική Ισπανίας μετράνε αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.
A WONDERKID! 🪄@FCBarcelona star, Lamine Yamal wins #LALIGAEASPORTS 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍!#LALIGAPOTS | #PREMIOSANUALESLALIGA— LALIGA English (@LaLigaEN) June 5, 2026
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