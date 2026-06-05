Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη La Liga ο Λαμίν Γιαμάλ
SPORTS
Λαμίν Γιαμάλ Μπαρτσελόνα La Liga

Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη La Liga ο Λαμίν Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν και μετά τον Ραφίνια, που πήρε το βραβείο πέρσι, φέτος ήταν η σειρά του 18χρονου σταρ των Καταλανών

Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη La Liga ο Λαμίν Γιαμάλ
Άλλη μια πρωτιά για τον Λαμίν Γιαμάλ! Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα κέρδισε το βραβείου του κορυφαίου παίκτη της La Liga για τη σεζόν 2025/26, που ήταν και «πρωταθληματική» για τους Μπλαουγκράνα.

Ο 18χρονος Ισπανός εξτρέμ συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του τίτλου για τους Καταλανούς, σκοράροντας 16 γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ.

Έτσι, η Μπάρτσα που προ ημερών είδε τον Χάνσι Φλικ να αναδεικνύεται κορυφαίος προπονητής της λίγκας, έφτασε σε ακόμη μια πρωτιά με το πιο ελπιδοφόρο μελλοντικό της πρότζεκτ.

Ο ισπανικός σύλλογος διατήρησε τα σκήπτρα στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κόβοντας πρώτος το... νήμα με 94 βαθμούς, 95 γκολ ενεργητικό και 36 παθητικό.

Κατ' αυτόν τον τρόπο πρόσθεσε στη συλλογή του το 29ο πρωτάθλημα της μακροχρόνιας ιστορίας του.

Πλέον, ο Γιαμάλ και η Εθνική Ισπανίας μετράνε αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης