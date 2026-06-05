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Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο για διακοπές μαζί στο Μόντε Κάρλο: Φώναζε «Άρης, Άρης» ο Γιάννης, δείτε βίντεο
Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο για διακοπές μαζί στο Μόντε Κάρλο: Φώναζε «Άρης, Άρης» ο Γιάννης, δείτε βίντεο
Αντετοκούνμπο και Σιάο θα απολαύσουν από κοντά το περίφημο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, καθότι ο ιδιοκτήτης του Άρη είναι λάτρης των αγωνιστικών αυτοκινήτων
Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο απολαμβάνουν μαζί στιγμές χαλάρωσης στο Μονακό.
Ο διοικητικός ηγέτης του Άρη έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, όπου οι δυο τους απολαμβάνουν βαρκάδα στο Μόντε Κάρλο.
Θυμίζουμε ότι αυτές τις ημέρες διεξάγεται το Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό.
Οι δύο τους είναι πολύ καλοί φίλοι από το Μιλγουόκι, καθώς ο Κινεζοαμερικάνος επιχειρηματίας είναι τεράστιος φαν της ομάδας του Ουισκόνσιν, ενώ από την πλευρά του ο Γιάννης τον προέτρεψε να αποκτήσει το μπασκετικό τμήμα του Άρη.
Ο διοικητικός ηγέτης του Άρη έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, όπου οι δυο τους απολαμβάνουν βαρκάδα στο Μόντε Κάρλο.
Θυμίζουμε ότι αυτές τις ημέρες διεξάγεται το Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό.
Οι δύο τους είναι πολύ καλοί φίλοι από το Μιλγουόκι, καθώς ο Κινεζοαμερικάνος επιχειρηματίας είναι τεράστιος φαν της ομάδας του Ουισκόνσιν, ενώ από την πλευρά του ο Γιάννης τον προέτρεψε να αποκτήσει το μπασκετικό τμήμα του Άρη.
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