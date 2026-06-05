Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο για διακοπές μαζί στο Μόντε Κάρλο: Φώναζε «Άρης, Άρης» ο Γιάννης, δείτε βίντεο
SPORTS
Άρης Γιάννης Αντετοκούνμπο Ρίτσαρντ Σιάο Μονακό Grand Prix

Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο για διακοπές μαζί στο Μόντε Κάρλο: Φώναζε «Άρης, Άρης» ο Γιάννης, δείτε βίντεο

Αντετοκούνμπο και Σιάο θα απολαύσουν από κοντά το περίφημο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, καθότι ο ιδιοκτήτης του Άρη είναι λάτρης των αγωνιστικών αυτοκινήτων

Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο για διακοπές μαζί στο Μόντε Κάρλο: Φώναζε «Άρης, Άρης» ο Γιάννης, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο απολαμβάνουν μαζί στιγμές χαλάρωσης στο Μονακό.

Ο διοικητικός ηγέτης του Άρη έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, όπου οι δυο τους απολαμβάνουν βαρκάδα στο Μόντε Κάρλο.

Θυμίζουμε ότι αυτές τις ημέρες διεξάγεται το Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό.

Οι δύο τους είναι πολύ καλοί φίλοι από το Μιλγουόκι, καθώς ο Κινεζοαμερικάνος επιχειρηματίας είναι τεράστιος φαν της ομάδας του Ουισκόνσιν, ενώ από την πλευρά του ο Γιάννης τον προέτρεψε να αποκτήσει το μπασκετικό τμήμα του Άρη.


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

«Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO»: Εκεί που το μπάσκετ συναντά τις αξίες του Fair Play

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης