Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού είναι δίπλα στην ομάδα στο κρίσιμο ματς στο οποίο θα ψάξει την ισοφάριση στη σειρά των τελικών - Μαζί του είναι και η κόρη του, Δέσποινα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τον 2ο τελικό της Basket League στο T-Center.
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος κάθεται τουλάχιστον για το πρώτο μέρος, ψηλά στη σουίτα του.
Μαζί του και η κόρη του, η οποία όμως επέλεξε τα court seats του κλειστού.
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος κάθεται τουλάχιστον για το πρώτο μέρος, ψηλά στη σουίτα του.
Μαζί του και η κόρη του, η οποία όμως επέλεξε τα court seats του κλειστού.
💥 Ο μεγαλόμετοχος των πράσινων, Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο T-Center για να παρακολουθήσει το Game 2!#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/BvXc3trnmP— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 5, 2026
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