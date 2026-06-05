Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Basket League Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού είναι δίπλα στην ομάδα στο κρίσιμο ματς στο οποίο θα ψάξει την ισοφάριση στη σειρά των τελικών - Μαζί του είναι και η κόρη του, Δέσποινα

Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για τον 2ο τελικό της Basket League στο T-Center. 

Στο γήπεδο βρίσκεται και ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος κάθεται τουλάχιστον για το πρώτο μέρος, ψηλά στη σουίτα του. 

Μαζί του και η κόρη του, η οποία όμως επέλεξε τα court seats του κλειστού.


Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
4 ΣΧΟΛΙΑ

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