Στο T-Center για τον 2ο τελικό του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού είναι δίπλα στην ομάδα στο κρίσιμο ματς στο οποίο θα ψάξει την ισοφάριση στη σειρά των τελικών - Μαζί του είναι και η κόρη του, Δέσποινα