Χρήστης του ΤikΤok δημιούργησε AI video με τον Γκάλη σε αναπηρικό αμαξίδιο - «Προφανώς και είναι fake» έγραψε ο ίδιος
SPORTS
Νίκος Γκάλης ΑΙ Απάτη TikTok

Χρήστης του ΤikΤok δημιούργησε AI video με τον Γκάλη σε αναπηρικό αμαξίδιο - «Προφανώς και είναι fake» έγραψε ο ίδιος

«Οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tiktok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο»

Χρήστης του ΤikΤok δημιούργησε AI video με τον Γκάλη σε αναπηρικό αμαξίδιο - «Προφανώς και είναι fake» έγραψε ο ίδιος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Νίκος Γκάλης έσπευσε να διαψεύσει τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok και τον εμφανίζουν σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω αρθρίτιδας!

Ο σπουδαιότερος Έλληνας μπασκετμπολίστας ανέβασε στα social media τα επίμαχα βίντεο και έγραψε ότι φυσικά και είναι fake και ζήτησε από τον κόσμο να προσέχει γιατί όλοι αυτοί έχουν στόχο την εξαπάτησή του κοινού.

«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», ανέφερε σε μήνυμά του ο «Γκάνγκστερ»!




Ειδήσεις σήμερα:

«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον

Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές

Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης