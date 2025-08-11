Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Χρήστης του ΤikΤok δημιούργησε AI video με τον Γκάλη σε αναπηρικό αμαξίδιο - «Προφανώς και είναι fake» έγραψε ο ίδιος
Χρήστης του ΤikΤok δημιούργησε AI video με τον Γκάλη σε αναπηρικό αμαξίδιο - «Προφανώς και είναι fake» έγραψε ο ίδιος
«Οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tiktok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο»
Ο Νίκος Γκάλης έσπευσε να διαψεύσει τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok και τον εμφανίζουν σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω αρθρίτιδας!
Ο σπουδαιότερος Έλληνας μπασκετμπολίστας ανέβασε στα social media τα επίμαχα βίντεο και έγραψε ότι φυσικά και είναι fake και ζήτησε από τον κόσμο να προσέχει γιατί όλοι αυτοί έχουν στόχο την εξαπάτησή του κοινού.
«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», ανέφερε σε μήνυμά του ο «Γκάνγκστερ»!
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ο σπουδαιότερος Έλληνας μπασκετμπολίστας ανέβασε στα social media τα επίμαχα βίντεο και έγραψε ότι φυσικά και είναι fake και ζήτησε από τον κόσμο να προσέχει γιατί όλοι αυτοί έχουν στόχο την εξαπάτησή του κοινού.
«Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα», ανέφερε σε μήνυμά του ο «Γκάνγκστερ»!
Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο.— Nick Galis (@NickGalis6) August 11, 2025
Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. #NickGalis pic.twitter.com/BYzxQ77t3H
Ειδήσεις σήμερα:
«Σήμερα απελευθερώνουμε την πρωτεύουσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να κατεβάσει Εθνοφρουρά και στην Ουάσινγκτον
Χάος στο μετρό του Λονδίνου: Άνδρας κατέβασε το παντελόνι του μέσα σε βαγόνι - Επιβάτες του επιτέθηκαν με κλωτσιές και μπουνιές
Αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε των σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ, συγκλονίστηκε ο δικαστής - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα